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КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
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КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КПРФ НЕ ПОДДЕРЖАЛА КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА — ЗЮГАНОВ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С МЕДВЕДЕВЫМ
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