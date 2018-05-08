Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой

Новость об уходе от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе российской фигуристки Евгении Медведевой, выигравшей серебряные медали в личных и командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане, была в последние главным инфоповодом в фигурном катании, да и во всем отечественном спорте.

Расставание уже экс-примы мирового женского одиночного катания с наставницей, под руководством которой спортсменка работала на протяжении одиннадцати лет, получилось не слишком красивым.

Медведева в середине апреля перестала отвечать на сообщения своего тренера и в итоге объявила об уходе от Тутберидзе и переезде в Канаду к другому специалисту Брайану Орсеру 7 мая на специально созванной пресс-конференции.

К этому времени о расставании спортсменки с прежней наставницей уже было известно практически всем, особенно учитывая, что Тутберидзе в прямом эфире Первого канала продемонстрировала свои сообщения в адрес Евгении с отсутствием реакции от последней.

Кроме того, Тутберидзе на том же Первом канале рассказала даже, что Медведева в порыве отчаяния после поражения на Олимпийских играх бросила своему тренеру в Пхенчхане фразу:

«Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

«Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — сказала Тутберидзе.

Впрочем, на пресс-конференции Медведева вела себя по-взрослому, отказавшись комментировать слова Тутберидзе и поблагодарив Этери за совместную работу.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — заявила Медведева.

Сама Тутберидзе находилась в это время на инаугурации президента России Владимира Путина , куда была приглашена вместе с обыгравшей Евгению в Пхенчхане другой своей воспитанницей, 15-летней Алиной Загитовой.

И примерно тогда же стало известно, что с Тутберидзе прекращает работу еще одна ее воспитанница. Факт расставания со специалисткой подтвердила Полина Цурская, отметив, что это решение было принято по личной инициативе спортсменки.

16-летняя Цурская последние годы считалась одной из самых перспективных фигуристок страны, сверкнув даже раньше Загитовой.

В сезоне-2015/16 она выиграла два этапа и финал Юниорского Гран-при, а также Юношеские Олимпийские игры, на следующий год взяла еще два юниорских этапа Гран-при и заняла десятое место на взрослом чемпионате мира.

Однако сезон-2017/18 у Цурской не задался. Третье и четвертые места на этапах взрослого Гран-при не позволили ей пробиться в Суперфинал, а в финале Кубка России она осталась только шестой, хотя годом ранее выигрывала этот трофей.

Кстати, в 2018 году на Кубке России победила еще одна ученица Тутберидзе Алена Косторная , считающаяся вместе со своей коллегой и соперницей по группе Этери Александрой Трусовой самыми перспективными юными фигуристками.

Собственно, Трусова и Косторная выиграли золото и серебро на юниорском чемпионате мира в этом году, причем победительница впервые исполнила в произвольной программе два четверных прыжка.

Учитывая, что в группе Тутберидзе есть еще и несколько суперталантливых, по оценкам специалистов, девочек младших возрастов, чьи имена пока не на слуху, дальнейшая работа наставницы со сдавшей из-за периода перестройки организма Цурской выглядит не имеющей большого смысла.

Для самой Полины уход к другому наставнику может стать возможностью перезагрузить карьеру, выйти на новый уровень и вернуться в число лучших фигуристок страны. Получится или нет — покажет новый сезон.