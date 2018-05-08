Ещё
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой 

Газета.Ru 1 час назад
Вслед за Евгенией Медведевой, ушедшей к канадскому тренеру Брайану Орсеру, чтобы бороться за золото Олимпиады-2020, сотрудничество с Этери Тутберидзе прекратила еще одна ее воспитанница — Полина Цурская.
Новость об уходе от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе российской фигуристки Евгении Медведевой, выигравшей серебряные медали в личных и командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане, была в последние главным инфоповодом в фигурном катании, да и во всем отечественном спорте.
Расставание уже экс-примы мирового женского одиночного катания с наставницей, под руководством которой спортсменка работала на протяжении одиннадцати лет, получилось не слишком красивым.
Медведева в середине апреля перестала отвечать на сообщения своего тренера и в итоге объявила об уходе от Тутберидзе и переезде в Канаду к другому специалисту Брайану Орсеру 7 мая на специально созванной пресс-конференции.
К этому времени о расставании спортсменки с прежней наставницей уже было известно практически всем, особенно учитывая, что Тутберидзе в прямом эфире Первого канала продемонстрировала свои сообщения в адрес Евгении с отсутствием реакции от последней.
Кроме того, Тутберидзе на том же Первом канале рассказала даже, что Медведева в порыве отчаяния после поражения на Олимпийских играх бросила своему тренеру в Пхенчхане фразу:
«Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»
«Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — сказала Тутберидзе.
Впрочем, на пресс-конференции Медведева вела себя по-взрослому, отказавшись комментировать слова Тутберидзе и поблагодарив Этери за совместную работу.
«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — заявила Медведева.
Сама Тутберидзе находилась в это время на инаугурации президента России Владимира Путина, куда была приглашена вместе с обыгравшей Евгению в Пхенчхане другой своей воспитанницей, 15-летней Алиной Загитовой.
И примерно тогда же стало известно, что с Тутберидзе прекращает работу еще одна ее воспитанница. Факт расставания со специалисткой подтвердила Полина Цурская, отметив, что это решение было принято по личной инициативе спортсменки.
16-летняя Цурская последние годы считалась одной из самых перспективных фигуристок страны, сверкнув даже раньше Загитовой.
В сезоне-2015/16 она выиграла два этапа и финал Юниорского Гран-при, а также Юношеские Олимпийские игры, на следующий год взяла еще два юниорских этапа Гран-при и заняла десятое место на взрослом чемпионате мира.
Однако сезон-2017/18 у Цурской не задался. Третье и четвертые места на этапах взрослого Гран-при не позволили ей пробиться в Суперфинал, а в финале Кубка России она осталась только шестой, хотя годом ранее выигрывала этот трофей.
Кстати, в 2018 году на Кубке России победила еще одна ученица Тутберидзе Алена Косторная, считающаяся вместе со своей коллегой и соперницей по группе Этери Александрой Трусовой самыми перспективными юными фигуристками.
Собственно, Трусова и Косторная выиграли золото и серебро на юниорском чемпионате мира в этом году, причем победительница впервые исполнила в произвольной программе два четверных прыжка.
Учитывая, что в группе Тутберидзе есть еще и несколько суперталантливых, по оценкам специалистов, девочек младших возрастов, чьи имена пока не на слуху, дальнейшая работа наставницы со сдавшей из-за периода перестройки организма Цурской выглядит не имеющей большого смысла.
Для самой Полины уход к другому наставнику может стать возможностью перезагрузить карьеру, выйти на новый уровень и вернуться в число лучших фигуристок страны. Получится или нет — покажет новый сезон.
Газета.Ru: последние новости
Как отреагировали на уход фигуристки Медведевой от тренера Тутберидзе Цурская вслед за Медведевой ушла от Тутберидзе Почему Медведева ушла от Тутберидзе, но продолжит выступать за Россию
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко443
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением135
Порошенко начнет «громить» Донбасс перед ЧМ в России8
Новости партнеров
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение