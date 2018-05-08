Какую «роскошь» предложил Медведевой тренер из Канады

Канадский тренер Брайан Орсер , о работе с которым в понедельник объявила российская фигуристка Евгения Медведева , рассказал о принципах, по которым будет строиться тренировочный процесс двукратной чемпионки мира и Европы.

Евгения Медведева уходит от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переезжает тренироваться к нему в Торонто. До вечера понедельника по этой истории высказались все стороны, кроме, собственно, канадской. И вот, после заявлений сначала директора Центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева , первым сообщившего о расставании, Этери Тутберидзе и самой Евгении Медведевой, появились и комментарии Орсера.

В большом интервью порталу Icenetwork.com он подробно рассказал о том, как узнал о решении Медведевой тренироваться именно у него, когда спортсменка приедет в Торонто, кто станет ее хореографом, в чем кардинальные отличия его подхода от Этери Тутберидзе и как относиться к чемпионатам мира на пути к главной мечте российской фигуристки — золотой медали Олимпийских игр.

Как выяснилось, второго апреля канадец получил от Медведевой сообщение о желании работать с ним. "Я был поражен, — заявил он. — Сказал своей помощнице Трейси Уилсон: "Ты не поверишь". Я понял, о чем идет речь".

Орсер рассказал, что встретился с Медведевой и ее матерью Жанной 22 апреля в Сеуле , где проходило шоу, в котором выступала фигуристка. "Она мне сказала: хочу поменять (тренера). Она не объяснила, почему. И я ее сразу же очень зауважал, потому что она заявила: "Не хочу говорить ничего плохого о моей ситуации с нынешним тренером", — сообщил канадец.

Во второй половине дня в понедельник Медведева в разговоре с журналистами не дала четкого ответа на вопрос, когда она уедет из России Канаду , ограничившись пространной фразой "Проблемы моего переезда еще не решены, поэтому точной даты еще нет". Орсер же, по меньшей мере, более конкретно обозначил сроки. Он сообщил, что россиянка приедет в Канаду вместе с матерью в конце июня. Также тренер рассказал, что в ближайшее время спортсменке надо восстановиться после травмы ноги и проблем со спиной. "Я сказал, что ей нужно вернуть тело в здоровое состояние. Так что если она приедет сюда и не будет выходить на лед пару недель, ничего страшного", — подчеркнул он.

По словам канадского специалиста, который также работает с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы испанцем Хавьером Фернандесом , в качестве хореографа с Медведевой будет сотрудничать Дэвид Уилсон , поставивший чемпионские программы олимпийской чемпионке-2010 кореянке Ким Юна.

"Она заново откроет себя. У нее есть потрясающие титулы, но я чувствую, что это только верхушка айсберга. Она способна добиться много большего", — заявил Орсер.

"Тренеры (в группе Тутберидзе) знают ее намного лучше, чем я. Нам (с Медведевой) нужно будет много общаться", — отметил он.

Также Орсер подчеркнул: "То, что она ставит целью победу на Олимпиаде-2022 — очень важный "месседж" всем, это то, к чему мы будем стремиться. Но это не значит, что она должна выигрывать каждый чемпионат мира по пути".

"Главное, что нужно Медведевой — иметь право голоса в своем собственном катании, — добавил новый тренер спортсменки. — Мы с ней обсуждали музыку, то, в каком направлении хотим двигаться. Раньше у нее такой роскоши не было. Она мне рассказала, что ей говорили: "Ты катаешься под это, вот порядок твоих вращений, а вот позиции во вращениях".

При этом канадец сравнил Медведеву со своей бывшей подопечной Ким Юна, заявив, что увидел в россиянке "свирепого бойца, очень надежного и, как Ким Юна, очень целеустремленного".