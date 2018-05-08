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Медведева и ее новый тренер раскрыли свои планы
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Точки над «i». Фигуристка Медведева и ее новый тренер раскрыли свои планы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В "деле" фигуристки Евгении Медведевой, которая рассталась со своим прежним тренером Этери Тутберидзе, кажется, поставлена точка. Во всяком случае, пока. Накануне о своем скором переезде в Канаду рассказала сама спортсменка. При этом она подчеркнула, что меняет страну проживания, но не гражданство (ходили и такие слухи). Так что двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух олимпийских серебряных медалей продолжит выступать за Россию.
О принципах работы с прославленной спортсменкой рассказал и ее новый наставник — канадский тренер Брайан Орсер. По его словам, титулы Медведевой — это только верхушка айсберга. Она способна добиться намного большего. Но сейчас главная задача — восстановиться после травмы ноги и проблем со спиной.
Примечательно, что Орсер стал последним, кто высказался по поводу этого перехода. Хотя, как стало известно, спортсменка обратилась к нему еще в начале апреля. Канадский специалист признался, что изначально не мог в это поверить. Ведь тандем Медведева-Тутберидзе, который покорил весь мир, казался неразрывным. К тому же, даже несмотря на то, на Олимпиаде первой оказалась 15-летняя Алина Загитова, Медведева все равно считается сильнейшей одиночницей. Работать с такой спортсменкой — огромное счастье и большая честь для любого тренера. Но еще и ответственность.
Выбор Медведевой тоже очевиден. На сегодняшний день Орсер — один из самых успешных наставников фигуристов-одиночников. Он привел ко второму олимпийскому "золоту" японца Юдзуру Ханю. Под его руководством испанец Хавьер Фернандес стал двукратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Его самой известной воспитанницей стала южнокорейская фигуристка Ю-На Ким. Они работали вместе с 2006 года. В 2010 она выиграла Олимпийские игры, но после этой победы ушла от Орсера.
Вообще расставание фигуристов с тренерами — дело обычное. Иногда это происходит тихо и не заметно. Иногда шумно и со скандалом. Причины тоже разные: кто-то не сходится характерами, кто-то не выдерживает конкуренции внутри группы. Классический пример — Алексей Ягудин, который в свое время посчитал, что его тренер Алексей Мишин сделал ставку на Евгения Плющенко.
Возникает вопрос: почему же уход Медведевой от Тутберидзе вызвал такой общественный резонанс? Ответ здесь тоже очевиден. Евгения Медведева — неординарная спортсменка. Она покорила не только российскую, но и мировую публику. И все, кто комментирует эту ситуацию, искренне переживают за нее, за ее спортивную карьеру. Но уникальность Евгении Медведевой еще и в том, что несмотря на свой юный возраст она еще и очень зрелая спортсменка. Она сумела найти нужны слова, чтобы поблагодарить тренерский коллектив, который вывел ее на нынешний уровень.
Но Медведева хочет развиваться дальше. Она заявила, что у нее есть цель — это Олимпийские игры 2022 года. В этом ей готов помочь ее новый тренер Брайан Орсер. Так почему бы не набраться терпения и не дать этому тандему показать, на что они способны. Конечно, для Медведевой это определенный вызов. В любом случае фигурное катание от такого сотрудничества двух профессионалов только выиграет.
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