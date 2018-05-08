Названа версия ухода Медведевой от тренера

«Я общался с российскими СМИ и сказал, что это было предсказуемо. Это всегда случается со спортсменами из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они покидают группу. Мне кажется, что Евгения приняла лучшее решение, чем Юлия Липницкая», — заявил Арутюнян.

По мнению тренера, Орсер — сильный специалист, однако Медведевой придется нелегко с ним. «Она из другой культурной среды. Не знаю, как она справится с этим подходом, который мы практикуем в США и Канаде, когда спортсмены несут большую ответственность за свои поступки, чем в России. Орсеру и Медведевой придется тяжело», — отметил он.