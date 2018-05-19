Чиновник заступился за Медведеву

Фигуристку Евгению Медведеву не стоит критиковать за решение сменить тренера. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам Александра Когана, фигурное катание — профессия, которая, как и любая другая, «как и вся наша жизнь», подвержена переменам, положительным и отрицательным.

Однако критиковать «подходы» спортивный чиновник считает бессмысленным, а способ, которым это делается — неправильным.

«То Медведеву критикуем, то Этери, то Алину Загитову», — посетовал он.

Коган убежден, что спортсменов и тренеров нужно поддерживать, а задачей федерации является защита их чести. В связи с этим генеральный директор ФФККР поблагодарил тех, кто ищет «хорошее» в происходящих событиях.