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Чиновник заступился за Медведеву
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Чиновник заступился за Медведеву 

Рамблер 19 мая 2018
Фото: ТАСС
Фигуристку Евгению Медведеву не стоит критиковать за решение сменить тренера. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.
По словам Александра Когана, фигурное катание — профессия, которая, как и любая другая, «как и вся наша жизнь», подвержена переменам, положительным и отрицательным.
Однако критиковать «подходы» спортивный чиновник считает бессмысленным, а способ, которым это делается — неправильным.
«То Медведеву критикуем, то Этери, то Алину Загитову», — посетовал он.
Коган убежден, что спортсменов и тренеров нужно поддерживать, а задачей федерации является защита их чести. В связи с этим генеральный директор ФФККР поблагодарил тех, кто ищет «хорошее» в происходящих событиях.
В начале мая стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева приняла решение перейти от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
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