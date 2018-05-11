Россияне вступились за фигуристку Медведеву

Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что решение фигуристки Евгении Медведевой о смене тренера — «это ее выбор».

Респондентам задали такой вопрос: «Должна ли была Медведева менять Тутберидзе на зарубежного специалиста?». 17 процентов опрошенных назвали смену тренера «попыткой убежать от самой себя».

По мнению 15 процентов опрошенных, Медведева не должна была уходить от Тутберидзе, так как «российские спортсменки должны тренироваться у российских тренеров».

Четыре процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 2 417 человек.

Ранее стало известно, что Медведева прекратила работать с тренером Этери Тутберидзе. Новый наставник спортсменки Брайан Орсер заявил, что целью Медведевой станут Олимпийские игры 2022 года.

Сама спортсменка рассказала, что будет жить и работать в Канаде — стране своего тренера, но выступать продолжит за Россию. Решение о смене тренера она объяснила тем, что хочет «долгую карьеру».

Тутберидзе заявила, что узнала об уходе Медведевой из новостей. По ее словам, спортсменка не отвечала на звонки и сообщения. Тренер рассказала, что после Олимпиады Медведева сказала ей: «Неужели вы не могли Алину [Загитову] подержать еще год в юниорах?».

18-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.