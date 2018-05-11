Ещё
Россияне вступились за фигуристку Медведеву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне вступились за фигуристку Медведеву 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что решение фигуристки Евгении Медведевой о смене тренера — «это ее выбор».
Респондентам задали такой вопрос: «Должна ли была Медведева менять Тутберидзе на зарубежного специалиста?». 17 процентов опрошенных назвали смену тренера «попыткой убежать от самой себя».
По мнению 15 процентов опрошенных, Медведева не должна была уходить от Тутберидзе, так как «российские спортсменки должны тренироваться у российских тренеров».
Четыре процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 2 417 человек.
Ранее стало известно, что Медведева прекратила работать с тренером Этери Тутберидзе. Новый наставник спортсменки Брайан Орсер заявил, что целью Медведевой станут Олимпийские игры 2022 года.
Сама спортсменка рассказала, что будет жить и работать в Канаде — стране своего тренера, но выступать продолжит за Россию. Решение о смене тренера она объяснила тем, что хочет «долгую карьеру».
Тутберидзе заявила, что узнала об уходе Медведевой из новостей. По ее словам, спортсменка не отвечала на звонки и сообщения. Тренер рассказала, что после Олимпиады Медведева сказала ей: «Неужели вы не могли Алину [Загитову] подержать еще год в юниорах?».
18-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-201832
Крушельницкого признали невиновным
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко591
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
Сборная России объявила состав на ЧМ-201872
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение