«Свободы у нее не было»

Новый тренер Евгении Медведевой — канадец Брайан Орсер уже воспитал двух олимпийских чемпионов, но раньше никогда не работал с российскими спортсменами. По его словам, работа с Евгенией потребует много сил и времени, но это приключение он видит интересным и для себя, и для воспитанницы. «Лента.ру» — о его тренерском стиле, главных отличиях от Этери Тутберидзе и методах, которые будут применяться к российской звезде.

Для двукратного олимпийского серебряного призера Брайана Орсера работа с именитыми спортсменами — ежедневная рутина. В его группе работают такие мастера, как двукратный чемпион мира и Олимпиады Юдзуру Ханю, бронзовый призер Игр, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес и олимпийская чемпионка Пхенчхана в командных соревнованиях Габриэль Делман. А до 2010 года он тренировал и чемпионку Олимпиады-2012 Ким Ен А. Так что приглашенной звездой Медведева точно не будет, а скорее займет заслуженное место в богатой коллекции канадского специалиста.

Как рассказал сам Орсер, первое сообщение от Евгении он получил 2 апреля и не поверил в то, что такое вообще возможно.

«Я был по-настоящему ошеломлен. При этом я предполагал, зачем Медведева захотела со мной встретиться», — цитирует Орсера Icenetwork.

Именитый тренер также отметил, что россиянка сразу же отказалась давать отрицательные отзывы на работу в команде Тутберидзе, хотя позже заметил, что «свободы у нее не было, и раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать, какие элементы и в каком порядке выполнять».

В этом плане работа в Канаде у 18-летней россиянки будет складываться по-другому: у спортсменов Орсера есть личные хореографы, которых выбирают сами фигуристы, а также ледовые тренировки, которые, по заверениям Брайана, могут быть проведены в любое время по договоренности с тренером, так как лед доступен спортсменам едва ли не круглосуточно. По рассказам Тутберидзе, на катке «Хрустальный» такой возможности у ее группы не было, а расписание тренировок было единым для всей группы.

Однако оплата тренировок у Орсера и его хореографов, в отличие от «Самбо-70», почасовая, а значит — каждое дополнительное занятие будет стоить двукратной чемпионке мира дополнительных вложений. Впрочем, это вряд ли станет проблемой, так как Медведева имеет несколько спонсорских контрактов, а также остается под покровительством Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР), которая должна оплачивать тренера для состоящей в сборной спортсменки вне зависимости от того, из какой он страны. Орсер, в свою очередь, имеет большой опыт работы с федерациями разных стран по контрактной системе.

Но пройти через изменения Медведевой все же придется. В российской школе фигурного катания сложился принцип, согласно которому каждый спортсмен обязан быть лучшим, что и делала Евгения на протяжении длительного периода. Теперь ее задача состоит в другом. Судя по высказываниям канадского тренера, перед фигуристкой не будет ставиться цель выигрывать каждый турнир на пути к Олимпиаде. Главный ориентир — олимпийское золото, а значит — даже такой турнир, как чемпионат мира, будет лишь промежуточным пунктом на пути. «Медведева сейчас на распутье, и мы с нашей командой сделаем все возможное, чтобы помочь Жене успешно преодолеть этот период», — заверил Орсер.

Группа 56-летнего Орсера отличается тем, что для каждого спортсмена разрабатывается уникальная методика тренировок. Например, по словам тренера, для перешедшей к нему травмированной Ким Ён А были созданы условия, в которых она не только вылечила уже полученные повреждения, но и до конца работы с Орсером не заработала ни одного нового. Для Медведевой сейчас очень важно не форсировать восстановление и разобраться со стрессовым переломом, из-за которого она не тренировалась, а последний месяц не выполняла сложные элементы, выступая на шоу в Корее.

На этом делает акцент и тренер, утверждая, что самое главное для россиянки — вернуть здоровье. Возможно, первое время после переезда в Торонто Евгения не будет тренироваться на льду, но Орсер уже рассказал, что к работе с новоиспеченной ученицей он планирует привлекать хореографические методики, которые были выработаны с Ким Ён А. Также он отмечает, что в первое время Медведевой необходимо исправить исполнение тройного лутца, помарка на приземлении с которого была единственной ошибкой спортсменки на прогонах программы во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Но сходство Медведевой с Ким Ён А не ограничивается состоянием здоровья. Орсер отметил, что еще до личного знакомства с Евгенией воспринимал ее как упорного и высококлассного соперника, каким была и Ким Ён А. Логично, что теперь, взяв руководство над Медведевой, он займется мобилизацией ее сильнейших сторон.

«Она заново откроет себя. У нее есть потрясающие титулы, но я чувствую, что это только верхушка айсберга. Она способна добиться много большего», — уверен Орсер.

Одним из главных принципов предыдущего тренера Медведевой Этери Тутберидзе было полное отстранение семьи от тренировочного процесса. После возникших с мамой Юлии Липницкой проблем это требование является основным для спортсменов, тренирующихся в ее группе. Тутберидзе неоднократно говорила, что «лучший родитель — тот, которого она даже не знает». На канадском катке Орсера атмосфера совершенно иная.

На вопрос о возможности переезда Медведевой в Канаду вместе с мамой Орсер однозначно ответил, что очень на это рассчитывает: «Для меня это важно. Насколько я успел понять, Женя с мамой очень близки, вряд ли кто знает ее лучше, чем Жанна. Она, как говорится, мать номер один. Для тренера это огромное подспорье».

Орсер пообещал, что у Медведевой все будет как в прежние годы, «единственным отличием станет то, что у борта буду стоять я». Но уже по условиям, в которые попадет спортсменка, понятно, что изменения в ее жизни будут значительными. В любом случае ее сотрудничество с Орсером станет самым интересным для наблюдения в будущем сезоне, а к первым выходам Медведевой на лед с новыми программами однозначно будет приковано внимание всех любителей и профессионалов фигурного катания.

В 1984 году Орсер так же, как Медведева, стал вторым на Олимпиаде, но нашел в себе силы продержаться в строю еще один цикл. Проблем с мотивацией у Жени нет, она открыто говорит, что ее главная цель — золотая медаль Олимпийских игр. Четыре года изнурительной работы ради одной конечной цели выдержит не каждый. Возможно, Орсеру удастся на личном опыте найти дополнительные рычаги для мобилизации внутренних сил спортсменки.

На Олимпиаде в Пхечхане Орсер сменил три форменные куртки сборных, курсируя от одного воспитанника к другому. Остается надеятся, что в 2022-м в его гардеробе появится и форма сборной России, в которой он проводит Медведеву туда, куда она так хочет попасть, — на высшую ступень пьедестала.