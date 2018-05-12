Бывший японский фигурист «решил главную проблему фигурного катания»

Японец Такахико Козука — яркая звезда фигурного катания прошлых лет. Он представлял свою страну на Олимпиаде в Ванкувере и выиграл серебро чемпионата мира-2011. Главным любимцем японской публики он не стал, потому что катался в одно время с Дайсуке Такахаси , чемпионом мира и олимпийским призером. В 2016-м Козука завершил карьеру, но решил остаться в фигурном катании. Не как тренер, а как новатор.

В конце апреля нынешнего года бывший фигурист представил линейку лезвий для коньков нового поколения под незатейливым названием Kozuka Blades — «Лезвия Козуки». Этот продукт стал возможен благодаря коллаборации спортсмена с крупнейшей японской компанией по производству стали под брендом Yamaichi.

"Я хочу видеть фигуристов, которые будут подниматься на пьедестал почета в коньках с этими лезвиями", — скромно признался Козука.

В последние годы четверные прыжки входят в обиход даже самого среднего фигуриста. Без них невозможно попадать на пьедестал почета на турнирах высшей категории. Однако уровень производства лезвий для коньков не успевал расти вслед за возможностями спортсменов. Поэтому стабильная смена лезвий раз в две недели — месяц — это та норма, с которой мирился любой фигурист, занимающийся спортом на любительском уровне. Их качество не позволяло выдерживать высоких нагрузок. Как, например, при приземлении с четверного прыжка. Нередко лезвия ломались прямо на соревнованиях — жертвой такого неприятного инцидента на чемпионате мира-2011 стал россиянин Артем Бородулин . В короткой программе у него лопнуло лезвие, но заменить его за две регламентированные судьями минутами было невозможно. Так он закончил выступление на турнире, толком не начав его. В 2014-м на шоу в Китае Евгений Плющенко тоже сломал лезвие после исполнения четверного прыжка. Для того, чтобы исправить ситуацию, ему пришлось перебрать пять новых экземпляров, пока он не нашел самый подходящий.

Идея разработки нового поколения лезвий пришла к Козуке в тот момент, когда фигурное катание еще не ушло из его жизни. Предложение компании Ямачи о сотрудничестве он сделал еще в 2012-м, причем придя на производство, он был вовсе не готов к этому. На самом деле целью Козуки было изготовление новых ботинок. Впечатлившись современным и автоматизированным оборудованием, ему пришла в голову мысль о начале производства первых японских лезвий для коньков. Козука стал их главным тестером. Новые лезвия он бессменно носил на тренировках и соревнованиях. Компания внимательно следила за фигуристом и прислушивалась ко всем его замечаниям, дорабатывая свое изобретение несколько десятков раз.

Изделие, которое представил в апреле Козука, действительно инновационное. Лезвия, на которых катаются фигуристы сейчас, сварены из трех стальных частей. Из-за этого и приходилось мириться с их изнашиваемостью, ведь поломки в основном случались в местах соединений элементов.

Компания Yamaichi применила метод, позволяющий вырезать лезвие целиком из единого куска стали, исключив «слабые» точки — соединения. Его гибкость способствует более высокой прочности и устойчивости к поломкам. Их лезвие — в три раза прочнее любого другого продукта на рынке и гарантирует минимум 99 процентов качества каждой модели от заявленных 100.

"Мы продолжим улучшать наши технологии и производить лезвия, которые удовлетворять потребности фигуристов", — заметил Козука. Главной целью его участия в этой кампании было освободить мысли фигуристов от материального и сосредоточиться на своих тренировках. «Я решил главную проблему фигурного катания», — уверен он.

Теперь к главному: цене. Уникальные лезвия уже поступили в продажу. Пара продается по цене 307 тысяч рублей в переводе с йенов. Для сравнения: в России средняя цена лезвий фигуристов, выступающих на уровне сборной и близкой к нему, составляет 30 тысяч. Это самые популярные в мире лезвия двух британских фирм — на них выступают олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Однако «Лезвия Козуки» настаивает на своей уникальности и непохожести на все существующие в мире. Производитель дает шестимесячную гарантию на свое изделие с возможностью бесплатной замены. Несмотря на самую высокую для таких изделий на современном рынке, спрос на лезвия от Козуки будет высокий.

Фото: instagram.com/fsf_xoxoxo