Елена Радионова: В моей жизни произошло много событий, но фигурное катание пока на первом месте

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова рассказала о своих планах.

«Еще не знаю, будет ли у меня отпуск или нет, — приводит слова Радионовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Как скажут тренеры. В принципе, я не особо горю желанием куда-то ехать отдыхать. Так что, если отпуска не будет, то не особо расстроюсь.

Потом отправлюсь в шоу к Денису Тену , а оттуда сразу на сбор. Как раз во время шоу наберу форму, потому что без предварительной подготовки нелегко сразу включаться в работу. В прошлом году было тяжеловато. Нагрузка большая. Поначалу все болело. Но втянулась.

На сборе обсудим с Еленой Германовной, с чего начнем сезон. Наверное, с российских стартов или «Челленджеров». Надо все освежить в памяти, почувствовать соревновательную атмосферу.

Оканчиваю второй курс, перехожу на третий. За прошедшие месяцы мое мировоззрение очень изменилось. В моей жизни произошло и происходит много разных событий, о которых рано еще говорить. Но я нашла для себя нечто новое и интересное. Но все это потом. А пока спорт и фигурное катание у меня на первом месте».

Напомним, в минувшем сезоне Радионова заняла десятое место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную России на чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры.