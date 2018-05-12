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Елена Радионова: В моей жизни произошло много событий, но фигурное катание пока на первом месте
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Елена Радионова: В моей жизни произошло много событий, но фигурное катание пока на первом месте 

Советский спорт 2 часа назад
Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова рассказала о своих планах.
«Еще не знаю, будет ли у меня отпуск или нет, — приводит слова Радионовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Как скажут тренеры. В принципе, я не особо горю желанием куда-то ехать отдыхать. Так что, если отпуска не будет, то не особо расстроюсь.
Потом отправлюсь в шоу к Денису Тену, а оттуда сразу на сбор. Как раз во время шоу наберу форму, потому что без предварительной подготовки нелегко сразу включаться в работу. В прошлом году было тяжеловато. Нагрузка большая. Поначалу все болело. Но втянулась.
На сборе обсудим с Еленой Германовной, с чего начнем сезон. Наверное, с российских стартов или «Челленджеров». Надо все освежить в памяти, почувствовать соревновательную атмосферу.
Оканчиваю второй курс, перехожу на третий. За прошедшие месяцы мое мировоззрение очень изменилось. В моей жизни произошло и происходит много разных событий, о которых рано еще говорить. Но я нашла для себя нечто новое и интересное. Но все это потом. А пока спорт и фигурное катание у меня на первом месте».
Напомним, в минувшем сезоне Радионова заняла десятое место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную России на чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры.
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