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Ковтун принял решение продолжить карьеру
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Ковтун принял решение продолжить карьеру 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что отказался от решения о завершении карьеры.
После неудачного выступления на чемпионате России фигурист заявил, что принял для себя решение закончить со спортом. Однако теперь он решил все же продолжить соревноваться.
— Да, я говорил об этом абсолютно открыто. Хотел отпустить ситуацию, не думать ни о чем. Участвовал в шоу Ильи Авербуха, проводил время с родными, занимался тем, чем хочу. На тот момент я мысленно для себя решил, что все — закончил со спортом. Набрал вес. В шоу прыгал только тройные, не более. У меня там все было здорово, — цитирует россиянина сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — После чемпионата России у меня был такой период, когда все менялось буквально каждый день, переворачивалось с ног на голову. Когда в феврале я позвонил папе и сказал, что возвращаюсь, он воспринял это как шутку. Его уже реально трясло от моих телефонных звонков.
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