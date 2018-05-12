Ковтун принял решение продолжить карьеру

Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что отказался от решения о завершении карьеры.

После неудачного выступления на чемпионате России фигурист заявил, что принял для себя решение закончить со спортом. Однако теперь он решил все же продолжить соревноваться.