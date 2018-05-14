Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой

Тутберидзе: работая с Медведевой, я вырастила морального лидера

"Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла", — заявила Тутберидзе.

На зимней Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане Медведева уступила первое место другой воспитаннице 44-летней специалистки — 15-летней Алине Загитовой.

"Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет", — подытожила Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что фигуристок Тутберидзе хотят лишить взрослых соревнований.