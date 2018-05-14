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Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
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Тутберидзе: работая с Медведевой, я вырастила морального лидера 

Газета.Ru 5 часов назад
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход ее подопечной Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Слова специалиста приводит сайт "Первого канала".
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"Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла", — заявила Тутберидзе.
На зимней Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане Медведева уступила первое место другой воспитаннице 44-летней специалистки — 15-летней Алине Загитовой.
"Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет", — подытожила Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что фигуристок Тутберидзе хотят лишить взрослых соревнований.
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Комментарии21  Ещё 5 источников 
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