Медведева выступала на ОИ-2018 с травмой

На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева выступала с травмой. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на близкие к спортсменке источники.

По словам собеседников телеканала, Медведеву беспокоила «спина, позвоночник». Врачи посоветовали фигуристке прекратить тренировки на два месяца. Сама Медведева рассказала «Первому каналу», что реабилитация уже пройдена.

Ранее стало известно, что Медведева прекратила работать с тренером Этери Тутберидзе . Новый наставник спортсменки Брайан Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022.

Спортсменка рассказала, что будет жить и работать в Канаде — стране своего тренера, но выступать продолжит за Россию. Решение о смене наставника она объяснила тем, что хочет «долгую карьеру».

Тутберидзе заявила, что узнала об уходе Медведевой из новостей. По ее словам, спортсменка не отвечала на звонки и сообщения. Тренер рассказала, что после Олимпиады Медведева сказала ей: «Неужели вы не могли Алину [Загитову] подержать еще год в юниорах?». По словам Тутберидзе, она вырастила из Медведевой «морального лидера, поэтому для нее второго места нет».

18-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.