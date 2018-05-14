Слишком маленькая: Загитову хотят оставить за бортом

Глава фигурного катания США Самюэль Оксье выступил с инициативой запретить спортсменкам до 18 лет выступать на взрослых соревнованиях. По мнению ряда специалистов, реформы помогут продлить срок карьеры фигуристок и уберечь их от травм. В интервью «Газете.Ru» известные тренеры Александр Жулин Виктория Волчкова объяснили, почему эта идея имеет право на жизнь.

Американская инициатива

Мир фигурного катания ждут большие реформы, которые могут сильно ударить по позициям России. На заседании коллегии Международного союза конькобежцев (ISU) в Минске с инициативой увеличить возраст спортсменок, которые допускаются на взрослые соревнования, выступил президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье.

«Зрителям нужно взрослое катание, спортсменкам должно быть минимум 17-18 лет.

Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию, привлекательность фигурного катания», — отметил американский функционер.

Поддержал идею и известный тренер из Армении Рафаэль Арутюнян , который долгое время проживает и работает на территории США.

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на взрослые соревнования девочек до 18 лет», — цитирует тренера Ice Network.

«Газета.Ru» пообщалась с известными в прошлом российскими фигуристами, а ныне — тренерами Александром Жулиным и Викторией Волчковой. Эксперты в целом оказались солидарны со своими коллегами.

«Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки».

«Я долго думала на эту тему и, честно говоря, мне сложно дать какой-то однозначный ответ.

Девочки катаются до 16 лет, а дальше их карьера заканчивается. С этой стороны разделение по возрасту выглядит правильным. Так мы сможем продлить век спортсменок.

«Женщина выступает против ребенка с телом мальчика»

Все специалисты сходятся во мнении, что катание юниорок и взрослых спортсменок кардинально отличается. В связи с этим, по мнению экспертов, разделение фигуристок просто необходимо.

«Юниорки будут делать более сложные в техническом плане программы. Ну и что? Если вам не нравятся прокаты взрослых, смотрите юниоров.

У вас есть выбор: смотреть прыжки или женское катание. Это несправедливо, когда женщина соревнуется с ребенком, у которого мальчишеское тело»,

«Тенденции по уменьшению возраста участниц негативно сказываются на эстетической составляющей женского фигурного катания? Естественно, именно поэтому разделение по возрасту выглядит достаточно логичным.

Многие спортсменки становились олимпийскими чемпионками в юном возрасте — американки Тара Липински, Сара Хьюз, а также россиянки Юлия Липницкая и вот теперь Алина Загитова

В этом возрасте девочки супергибкие и суперкрутие, что, естественно, уходит с возрастом. И если спортсменка сумела сохранить эти качества, то примерно в 17 лет уже начинается женское катание.

Согласилась с тем, что при появлении на взрослых соревнованиях юниорок и Виктория Волчкова, которая выиграла свою первую медаль на чемпионате Европы в 16-летнем возрасте.

«Конечно, девочки в 14-15 лет еще девочки. Более женское одиночное катание начинается к 17-18 годам.

Например, на чемпионате России мы наблюдаем больше юниорское катание, чем женское.

Если спортсменки дотянут до 20 лет, то выглядеть на льду они будут совершенно по-другому. Это говорит о том, что градация все же необходима», — заявил эксперт.

В этой ситуации возникает вопрос, со скольких лет необходимо допускать спортсменок на взрослые соревнования? Российские специалисты, в отличие от американских коллег, не хотят менять регламент кардинально. Сейчас на взрослых соревнованиях могут выступать спортсменки с 15-ти лет.

«Мне кажется, что оптимальный возраст — 17 лет. Я бы стал допускать спортсменок с этого возраста.

Учитывая, насколько различается катание до и после 17 лет, мы, по сути, имеем два разных вида спорта.

Можно ли вместо ограничения по возрасту изменить систему начисления баллов за сложные прыжки? Я, думаю, это не выход. Эти прыжки находятся в специальной шкале и совершенно не важно, кто их исполняет, юниор или взрослый», — заявил Жулин.

«Оптимальная планка — 16 лет. 18 — это слишком много, спортсмен в этом случае задерживается в юниорах достаточно долго. Получается, что 13-ти и 17-летние будут соревноваться в одной категории, что довольно странно», — отметила Волчкова.

Олимпийская чемпионка теперь вернется в юниоры?

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла Олимпиаду в 15 лет. То есть, если ограничения будут приняты в ближайшее время, спортсменка не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях. Получается, что титулованная фигуристка будет вынуждена вернуться к юниорам. Эксперты считают, что, несмотря на то, что своеобразный шаг назад будет выглядеть несколько странно, ничего страшного в нем нет.

«Несмотря на то, что Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, в случае, если изменения вступят в силу, ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание», — заявил Александр Жулин.

«Правила должна быть одинаковыми для всех. Ведь возраст не поменяешь. Поэтому Алине, несмотря на ее регалии, придется на какой-то срок вернуться в юниоры. Но я остаюсь при мнении, что разрешать выступления только с 18-лет — это перебор», — отметила Волчкова.

«Без побед подопечных Тутберидзе эти разговоры бы не возникли»

Очередной конгресс ISU пройдет в начале июня, и там вполне может быть утверждено решение о повышении минимального возраста участников международных соревнований. Загитовой исполнится 16 лет только 18 мая. Таким образом, олимпийская чемпионка из России может выпасть из взрослых соревнований почти на два года.

Очевидно, что к обсуждению вопроса мир фигурного катанию подтолкнули победы подопечных российского тренера Этери Тутберидзе. И речь здесь даже не о Загитовой, а о 13-летней Александре Трусовой , готовой показать миру четверной прыжок, или 14-летней Алене Косторной — призере юношеского Гран-при. В связи с этим напрашивается вопрос, является ли выдвинутое предложение способом лишить Россию гарантированных побед на международной арене?

«Может быть, некие притеснения и есть. Просто так получилось, что сейчас все талантливые юниоры занимаются в группе у Этери Георгиевны», — заявил Жулин.

«Я думаю, что мы немного потеряем из-за возможных изменений. Загитова к 18-лет может сохранить форму и продолжить бороться за высокие места. С другой стороны, если бы подопечные Тутберидзе не стали выигрывать больше количество соревнований, то этих обсуждений бы не возникло и все бы осталось на своих местах»,

Американские специалисты отмечают, что главная цель их предложений — защитить спортсменок от травм, которые в юном возрасте работают на износ.

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? Если мне 12 лет, и я знаю, что могу зарабатывать деньги только после 18, как думаете, буду ли я делать слишком много четверных прыжков или столько четверных, сколько достаточно для победы, чтобы сохранить свой организм на будущее?

Зачем следовать за Россией? Мы должны следовать за реальностью, а реальность заключается в том, что вы хотите, чтобы эти дети могли соревноваться много лет», — отметил Рафаэль Арутюнян.

При увеличении возрастного ограничения, Тутберидзе придется серьезно изменить подготовку спортсменок. Ведь сейчас самый успешный российский специалист последних лет занимается исключительно с юниорками. Российские эксперты считают, что тренеру по силам справится с новой задачей.

«Тутберидзе — выдающийся тренер. Я думаю, что она сможет встроиться в новые изменения. В конце концов, Евгения Медведева же прокатала до 18-ти лет и на Олимпиаде проиграла только Загитовой», — заявил Жулин.

«Я думаю, что Тутберидзе к этому готова. Она — специалист с большой буквы. Да, взрослые спортсмены — это уже немножко друга подготовка. Но обсуждать работу Этери и давать ей какие-то советы не в праве ни один специалист», — отметила Волчкова.