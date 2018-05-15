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Мишин заявил о ревности к российским успехам в фигурном катании
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Мишин заявил о ревности к российским успехам в фигурном катании 

RT на русском 1 час назад
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал предложение Федерации конькобежного спорта Нидерландов о поднятии возрастного ценза фигуристов во взрослых соревнованиях до 17 лет.
«Я считаю, что в предложении голландской федерации есть здравое начало. Надо его обсуждать. Я не отношусь резко отрицательно к такому предложению, но я думаю, что перспективы одобрения данного предложения сомнительны. Мне так кажется», — цитирует Мишина РИА Новости.
Он также резко отреагировал на мнение, что предложение об изменении возрастного порога является акцией против России.
«Вы говорите опять об акции против России — опять это постсоветская риторика. Я бы мыслил так: ревность к успехам юных российских фигуристок есть, но «подрезать крылья» и «акция» — это всё словесный жаргон, в котором я бы не хотел участвовать», — заявил Мишин.
Ранее голландский судья Ерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке предложила конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU) увеличить минимальный возраст участников взрослых соревнованиях в фигурном катании до 17 лет.
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