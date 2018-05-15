«Мы будем свидетелями побед русского оружия» 

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Медведева опровергла слова Тутберидзе о невосприятии серебра Олимпиады

Тутберидзе: работая с Медведевой, я вырастила морального лидера

Тарасова ответила на вопрос про уход Медведевой от Тутберидзе