Плющенко поставил подножку Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поддерживает увеличение возрастного лимита в женском фигурном катании. По его мнению, взрослые спортсменки выступают на льду выразительнее, чем юные дарования.

"Если сравнивать 16-летнюю девочку с 25-летней фигуристкой или даже 30-летней, то, конечно, видны два разных катания", — заявил Плющенко.

"Молодые могут делать прыжки в силу того, что физически еще не сформировались, но они не могут показать выразительности. Я вообще за это принятие, даже поддержал бы ценз в 18 лет перехода во взрослое женское фигурное катание", — отметил спортсмен.

Олимпийский чемпион коснулся и коллег по цеху, обсуждая этот вопрос, передает Russia Today

"У Этери Тутберидзе все здорово получается. На мой взгляд, она делает свое дело хорошо. У нее большая группа, которая дает результат", — сказал он.

Тренер добавил, что ставить на лед подростков — задача не из легких.

"Это очень тяжело сделать в женском катании из-за физиологического развития, но необходимо ведь двигаться в этом направлении", — подчеркнул Плющенко.

Фигурист убежден: ценз позволит избавиться от спортсменов-однодневок, которые цепляются за свои шансы "здесь и сейчас" и не думают о перспективах.

"Я склоняюсь к тому, что люди должны долго выступать", — обратил внимание Плющенко.

Российский тренер Александр Жулин тоже поддержал идею запретить выступать несовершеннолетним на взрослых соревнованиях.

"Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски, пусть даже и не прыгают четверные прыжки", — поделился мнением Жулин.

Если ограничения будут приняты, олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях, напомнил он.