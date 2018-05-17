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Премьер Японии может лично вручить Алине Загитовой щенка акита-ину
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Премьер Японии может лично вручить Алине Загитовой щенка акита-ину 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может лично вручить щенка породы акита-ину российской фигуристке Алине Загитовой, которая завоевала золото на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает агентство Киодо.
Источники в японском правительстве отмечают, что данный шаг будет удачным с точки зрения демонстрации дружбы между Токио и Москвой.
Детали мероприятия в настоящий момент прорабатываются внешнеполитическим ведомством Страны восходящего солнца.
Ожидается, что глава японского кабинета министров вручит подарок Алине во время своего визита в Россию. Абэ 25 мая посетит Петербургский международный экономический форум, а на следующий день отправится в Москву.
В российской столице он пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в торжественной церемонии открытия перекрестных годов культуры Японии и России.
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