Премьер Японии может лично вручить Алине Загитовой щенка акита-ину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может лично вручить щенка породы акита-ину российской фигуристке Алине Загитовой, которая завоевала золото на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает агентство Киодо.

Источники в японском правительстве отмечают, что данный шаг будет удачным с точки зрения демонстрации дружбы между Токио и Москвой.

Детали мероприятия в настоящий момент прорабатываются внешнеполитическим ведомством Страны восходящего солнца.

Ожидается, что глава японского кабинета министров вручит подарок Алине во время своего визита в Россию. Абэ 25 мая посетит Петербургский международный экономический форум, а на следующий день отправится в Москву.