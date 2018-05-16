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Ирина Лобачёва проведёт мастер-класс для юных курских фигуристов
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Ирина Лобачёва проведёт мастер-класс для юных курских фигуристов 

Курские известия 4 часа назад
Фото: Курские известия
Занятия пройдут в эти выходные, детали пока уточняются
О том что знаменитая фигуристка и тренер Ирина Лобачёва посетит Курск сообщили в студии фигурного катания «Каскад». Визит мастера спорта России намечен на 19-20 мая. Приезд звёздной гостьи связан с переговорами по поводу возможного сотрудничества по подготовке курских спортсменов-фигуристов в рамках летних учебно-тренировочных сборов — 2018.
— Очень хотелось бы познакомить курян с Ириной Викторовной и организовать с ней совместную работу этим летом. Она может очень многое дать нашим детям. Кроме того, у нас есть возможность пригласить отличного специалиста по прыжкам. Но, о нем чуть позже, — рассказала руководитель студии Ирина Москалец.
Пока студия фигурного катания предлагает принять участие в мастер-классе по отработке скольжения, который Ирина Викторовна проведёт 19 и 20 мая. В программе мастер-класса: часовая тренировка в зале и часовая тренировка на льду. Условия участия и запись в группу по телефону 8-908-126-12-21.
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