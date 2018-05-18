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Кабаева дала Загитовой ценный совет
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Кабаева дала Загитовой ценный совет 

Дни.ру 7 часов назад
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменка созвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.
Кабаева призналась, что общалась с Алиной Загитовой после неудачного выступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. По словам гимнастки, когда 15-летняя девушка стала олимпийской чемпионкой, она очень болела за нее.
А после провала на ЧМ старшая коллега дала Загитовой ценный совет.
"После неудачного выступления Алины на чемпионате мира я созванивалась с ней и сказала: "Ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся. Это твой такой путь, и если сдашься, то будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты можешь стать личностью", — сказала Кабаева в интервью телеканалу "Звезда".
По словам гимнастки, она недавно узнала, что Загитову назвали в ее честь. "Конечно, мне очень приятно", — прокомментировала знаменитость.
Напомним, в одном из интервью Алина Загитова призналась, что Кабаева — ее кумир.
"Я родилась, и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать — Алина", — заявила она. "Хотелось бы познакомиться с Алиной. Она многое сделала для России. Я пересматривала фильмы про нее, ее выступления", — признавалась фигуристка.
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