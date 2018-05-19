«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки? 

Международный союз конькобежцев (ISU) по инициативе Нидерландов обсудит повышение минимального возраста, с которого фигуристы допускаются до взрослых соревнований. По мнению авторов предложения, это должно улучшить имидж фигурного катания.
Согласно документу, который был опубликован на сайте ISU, возрастной ценз предлагают поднять с нынешних 15 до 17 лет. На практике это коснется в первую очередь не фигуристов, а фигуристок: юноши в таком возрасте на "взрослый" лед выходят крайне редко. Инициаторы этой идеи отмечают, что в фигурном катании одно из самых низких ограничений по возрасту. Даже в спортивной гимнастике к выступлениям на взрослом уровне допускаются девушки с 16 лет, а юноши с 18.
В качестве еще одного аргумента авторы предложения отмечают, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны выступать зрелые фигуристы с хорошо сбалансированными программами. А вот юные спортсмены выигрывают за счет того, что могут показывать более сложные элементы, чем взрослые. И вообще, зрители и журналисты хотят видеть выступления своих кумиров в течение более длительного периода времени, а не смотреть на то, как их каждый раз обыгрывают новые дерзкие юниоры.
Послушать, так цели очень даже благородные — с заботой и о болельщиках, и о спортсменах, и о самом фигурном катании. Но только однозначным это предложение не назовешь.
Во-первых, можно ли говорить о 17-летних фигуристах и фигуристках как о зрелых? Все-таки это критерий весьма индивидуальный. Во-вторых, сбалансированность программы далеко не всегда зависит от возраста. Тут немалую роль играют постановка и качество исполнения.
Что касается юниоров, которые обходят своих старших соперников за счет сложности, то тут явный намек на группу Этери Тутберидзе. Ее воспитанница 15-летняя Алина Загитова на Олимпийских играх в Южной Корее обыграла 18-летнюю Евгению Медведеву, которая 11 лет проработала с Тутберидзе и два предыдущих сезона сама крушила всех соперниц. Кроме того, на чемпионате мира среди юниоров 13-летняя Александра Трусова исполнила четверные тулуп и сальхов.
Еще одна фигуристка из этой группы — Анна Щербакова исполняет четверной лутц. Но большое заблуждение считать, что на такое способные все 13-летние. Это скорее исключение. И сейчас все тренеры мира хотят узнать, в чем заключается секрет Тутберидзе? Как ей удается так тренировать юниорок? Повышение возрастного ценза затронет именно тех, кому сегодня 13 и меньше.
И еще о спортивном долголетии. Конечно, болельщиков можно понять, они хотят видеть своих кумиров многие годы, на нескольких олимпиадах, чтобы они непременно побеждали. Но в женском одиночном катании это большая редкость. Мало кто из спортсменок готов пройти несколько олимпийских циклов и уж тем более каждый раз завоевывать медали. Пока абсолютной рекордсменкой остается норвежская фигуристка Соня Хени. Она трехкратная олимпийская чемпионка. Правда, было это почти 90 лет назад. Тогда и фигурное катание было другим.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik