«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки?

Международный союз конькобежцев (ISU) по инициативе Нидерландов обсудит повышение минимального возраста, с которого фигуристы допускаются до взрослых соревнований. По мнению авторов предложения, это должно улучшить имидж фигурного катания.

Согласно документу, который был опубликован на сайте ISU, возрастной ценз предлагают поднять с нынешних 15 до 17 лет. На практике это коснется в первую очередь не фигуристов, а фигуристок: юноши в таком возрасте на "взрослый" лед выходят крайне редко. Инициаторы этой идеи отмечают, что в фигурном катании одно из самых низких ограничений по возрасту. Даже в спортивной гимнастике к выступлениям на взрослом уровне допускаются девушки с 16 лет, а юноши с 18.

В качестве еще одного аргумента авторы предложения отмечают, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны выступать зрелые фигуристы с хорошо сбалансированными программами. А вот юные спортсмены выигрывают за счет того, что могут показывать более сложные элементы, чем взрослые. И вообще, зрители и журналисты хотят видеть выступления своих кумиров в течение более длительного периода времени, а не смотреть на то, как их каждый раз обыгрывают новые дерзкие юниоры.

Послушать, так цели очень даже благородные — с заботой и о болельщиках, и о спортсменах, и о самом фигурном катании. Но только однозначным это предложение не назовешь.

Во-первых, можно ли говорить о 17-летних фигуристах и фигуристках как о зрелых? Все-таки это критерий весьма индивидуальный. Во-вторых, сбалансированность программы далеко не всегда зависит от возраста. Тут немалую роль играют постановка и качество исполнения.

Еще одна фигуристка из этой группы — Анна Щербакова исполняет четверной лутц. Но большое заблуждение считать, что на такое способные все 13-летние. Это скорее исключение. И сейчас все тренеры мира хотят узнать, в чем заключается секрет Тутберидзе? Как ей удается так тренировать юниорок? Повышение возрастного ценза затронет именно тех, кому сегодня 13 и меньше.