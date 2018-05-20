Синхронистка Субботина одержала вторую победу на этапе МС в Будапеште

Российская синхронистка Варвара Субботина выиграла произвольную программу в соло на этапе Мировой серии в Будапеште (Венгрия), опередив двух представительниц Украины Елизавету Яхно и Анастасию Савчук.

Также россиянки первенствовали в соревнованиях групп в произвольной программе.

Накануне Субботина и российская группа выиграли технические программы в своих видах.

Синхронное плавание. Мировая серия. Будапешт, Венгрия Соло. Произвольная программа

1. Варвара Субботина (Россия) — 95,330. 2. Елизавета Яхно (Украина) — 92,799. 3. Анастасия Савчук (Украина) — 91,601 Группы. Произвольная программа

1. Россия — 97,0000. 2. Украина — 93,3333. 3. Израиль — 80,6668.