Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие

Спортивная общественность продолжает пребывать в шоковом состоянии от известия об уходе Евгении Медведевой от своего тренера. Особой пикантности истории придает то, что в качестве нового наставника она выбрала открытого гея Брайана Орсера.

Некоторые поклонники юной российской фигуристки опасаются, что подобное влияние может негативно отразиться на ее спортивной карьере и личных достижениях. Дескать, канадский тренер не сможет столь же жестко мотивировать спортсменку на постоянные тренировки и регулярное преодоление себя.

Признак подобного "расслабления" некоторые подписчики разглядели в очередном снимке Евгении Медведевой, которым она поделилась в своем Instagram. Фигуристка сделала фото из студии шоу Comedy Club. Как заметил один из пользователей Сети, девушка пустилась во все тяжкие.

"Что дальше? Секс, наркотики и рок-н-ролл? Почему не фото с тренировки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — возмутился он.

Отметим, Евгения Медведева часто выкладывает у себя на странице снимки, сделанные не только во время подготовки к выступлениям, но и из разных примечательных мест. Кроме того, она уже прошла своеобразное испытание "медными трубами" и достойно показала себя, когда внимание не только российской, но и мировой общественности оказалось приковано к восходящей звезде российского фигурного катания. Этот факт несколько успокаивает тех поклонников, которые боятся за спортивные достижения девушки.