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Абэ захотел увидеть вручение щенка Загитовой
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Абэ захотел увидеть вручение щенка Загитовой 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует лично присутствовать на церемонии вручения щенка российской 16-летней фигуристке Алине Загитовой, сообщает "Советский спорт".
По данным японского информационного агентства Kyodo, премьер-министр рассматривает данную церемонию, как хорошую возможность для демонстрации дружественных отношений с Россией.
Отмечается, что такой шаг японская сторона рассматривает как хорошую возможность продемонстрировать уровень дружественных отношений с Россией.
Загитова после победы на Олимпиаде-2018 сказала, что родители обещали подарить ей щенка породы акита-ину, если она хорошо выступит на Олимпийских играх. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сказал, что организация подарит фигуристке щенка.
Ранее Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения.
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