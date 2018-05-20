Абэ захотел увидеть вручение щенка Загитовой

По данным японского информационного агентства Kyodo, премьер-министр рассматривает данную церемонию, как хорошую возможность для демонстрации дружественных отношений с Россией.

Отмечается, что такой шаг японская сторона рассматривает как хорошую возможность продемонстрировать уровень дружественных отношений с Россией.

Загитова после победы на Олимпиаде-2018 сказала, что родители обещали подарить ей щенка породы акита-ину, если она хорошо выступит на Олимпийских играх. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сказал, что организация подарит фигуристке щенка.

Ранее Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения.