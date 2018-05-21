Неудачное выступление фигуристки попало в клип Бузовой

Фигуристка Анна Погорилая заявила на своей странице в соцсети Instagram, что певица Ольга Бузова без разрешения использовала в своем клипе фрагмент ее выступления.

По словам спортсменки, с момента публикации видео Бузовой ей пришло множество сообщений о том, что она в него попала. В том числе эти люди спрашивали, разрешила ли Погорилая использовать фрагмент своего выступления.

«Я не знала о том, что меня вставили в новый клип», — ответила фигуристка «всем сразу».

При этом «самым неприятным» она назвала то, что для клипа Бузовой был выбран «не самый удачный» момент ее карьеры.

Видео на песню Ольги Бузовой «Чемпион» был представлен три дня назад. По сюжету Бузова бежит через футбольный стадион по направлению к толпе своих фанатов, а в это время в нее летят стрелы. В какой-то момент певица падает, тогда на экране и появляется фрагмент выступления Погорилой, в котором она также падает.