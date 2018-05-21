Авербух будет работать с фигуристом Алиевым

Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух заявил, что в новом сезоне начнёт сотрудничество с фигуристом Дмитрием Алиевым

«На данный момент у меня уже есть договорённость о совместной работе с Дмитрием Алиевым. Мы уже договорились, когда я приеду. Поэтому я буду продолжать работать точечно с теми, в ком я вижу большие возможности», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что первая тренировка с 18-летним фигуристом состоится 17 июня.

Ранее сообщалось, что хоккеист Овечкин и фигуристка Сотникова снялись в новом клипе Бузовой.