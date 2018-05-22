Ещё
Горшков переизбран президентом ФФКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горшков переизбран президентом Федерации фигурного катания России 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Александр Горшков переизбран на четырехлетний срок президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Единственный кандидат на этот пост заручился поддержкой делегатов отчетно-выборной конференции организации, которая проходит во вторник в Москве.
71-летний Горшков, который является олимпийским чемпионом 1976 года в танцах на льду, возглавил федерацию в июне 2010 года, сменив на этом посту Валентина Писеева.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире, чемпионкой в женском катании стала Алина Загитова, серебряным призером — Евгения Медведева.
На чемпионате мира в Милане серебро завоевала спортивная пара в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзовым призером турнира стал одиночник Михаил Коляда.
ТАСС: последние новости
Kyodo: Абэ намерен посетить церемонию вручения щенка акита-ину фигуристке Загитовой Траньков будет тренировать фигуристов Тарасову и Морозова вместе с Шолковы Авербух заявил, что в новом сезоне будет сотрудничать с фигуристом Алиевым
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-201856
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Прославленный чемпион завалил допинг-тест1
ФИФА решила судьбу российских футболистов70
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение