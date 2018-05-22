Горшков переизбран президентом ФФКР

Александр Горшков переизбран на четырехлетний срок президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Единственный кандидат на этот пост заручился поддержкой делегатов отчетно-выборной конференции организации, которая проходит во вторник в Москве.
71-летний Горшков, который является олимпийским чемпионом 1976 года в танцах на льду, возглавил федерацию в июне 2010 года, сменив на этом посту Валентина Писеева.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире, чемпионкой в женском катании стала Алина Загитова, серебряным призером — Евгения Медведева.
На чемпионате мира в Милане серебро завоевала спортивная пара в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзовым призером турнира стал одиночник Михаил Коляда.