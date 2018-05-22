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Решение Медведевой попросили не критиковать
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Решение Медведевой попросили не критиковать 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала не критиковать решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сменить тренера.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Александра Когана.
«В фигурном катании, как и в любой другой профессии, существуют перемены. вряд ли есть смысл критиковать подходы, что мы сейчас часто встречаем — то Медведеву критикуем, то Этери Тутберидзе, то Алину Загитову. Я не считаю правильным, что это критикуется таким образом», — заявил Коган.
Он отметил, что задача федерации заключается в том, чтобы защищать честь российских спортсменов и тренеров.
Ранее сообщалось, что Россия не поддержит идею повысить минимальный возраст участников турниров в женском одиночном катании.
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