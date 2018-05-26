Загитова получила обещанный ей подарок

В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину, сообщает "Р-Спорт".

Церемония передачи прошла в Москве.

Отмечается, что щенка фигуристке передал председатель Общества охраны собак Акита-ину Такаси Эндо.

Напомним, 15-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского — победа.