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Загитова получила обещанный ей подарок
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Загитова получила обещанный ей подарок 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину, сообщает "Р-Спорт".
Церемония передачи прошла в Москве.
Отмечается, что щенка фигуристке передал председатель Общества охраны собак Акита-ину Такаси Эндо.
Напомним, 15-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского — победа.
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Комментарии8  Ещё 44 источника 
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