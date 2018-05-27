Тупые ножницы: почему Тутберидзе не страшен возраст

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет 4-8 июня в испанской Севилье, будет обсуждать повышение минимального возраста фигуристов для участия во взрослых соревнованиях с нынешних 15 до 17 лет. У данной позиции серьезное лобби. При этом бытует мнение, что принятие новых правил усложнит жизнь российскому тренеру Этери Тутберидзе и ее девчонкам. Корреспондент РИА Новости Анатолий Самохвалов объясняет, почему у самого успешного специалиста в женском одиночном катании и дальше будет всё хорошо.

Севильский конгресс еще не начался, а цирюльники уже готовы срезать пару клоков из копны российских амбиций в женском одиночном катании. Ножницы ищут самые длинные волосы. У кого же они? У Александры Трусовой. Той самой, которая в свои 13 лет готова выйти на любом международном турнире, хоть на Олимпиаде, и попасть там в пятерку лучших.

Своими волосами Саша гордится и укорачивать их не хочет. Она единственная в мире, кто исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях. Я поначалу подумал, что такое русое богатство добавляет веса и мешает фигуристке. "Да они помогают мне, — ответила она про драгоценные волосы. — Баланса придают".

Балансом заняты и специалисты, которые математически пытаются продвинуть фигурное катание вперед, — как вице-президент ISU Александр Лакерник, и просто ораторы с полномочиями, которым на данном этапе важно подать голос, — как Фабио Бьянкетти. Авось реформа пойдет на пользу и чиновник будет молодцом.

Александр Горшков во вторник был переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России и сразу перешел от привычной ему осторожности к резким заявлениям. Например, на вопрос, поддержит ли отечественная федерация предложение о повышении возрастного ценза, Александр Георгиевич ответил: "Категорически нет".

Горшков хоть и добавил, что не поддерживает ФФККР данную инициативу лишь "на данный момент", но охарактеризовал предложение голландской федерации как "абсолютно сырое, неподготовленное", а саму цифру 17 как непонятную. "Наверное, можно было бы говорить о 16 годах, но если даже…" — у Александра Георгиевича всегда предостаточно всяких "но".

В России нидерландскую инициативу встречают как номенклатурную атаку на чисто спортивное российское преимущество. Но национальный акцент тут же меняется на корпоративный. Потому что оказывается, что и в России, но уже в среде специалистов, идею повышения ценза поддерживают.

И многие почему-то ждут, что на передовой фронта новых правил окажется группа Этери Тутберидзе, вспоминая о золотой медалистке Олимпийских игр в Пхенчхане, которая могла бы быть объявлена "несовершеннолетней".

Тутберидзе в Пхенчхане практически гарантированно обеспечила стране сразу две дефицитные олимпийские награды, и это если не брать в расчет серебро командных соревнований. Пока люди ей восхищались, они же вешали на нее ярлыки. "Детский тренер", который растолкал всех во взрослом спорте, подстроившись под правила. Так если тренер умеет подстраиваться под одни правила, почему она не подстроится под другие?

Другой стереотип — о том, что Тутберидзе может работать только с юниорами, а взрослое "эго" она не воспринимает, пока тоже весьма слаб. Несмотря на обилие у нее тренерских титулов, она продолжает быть молодым специалистом. В сезоне ее ученицы каждый месяц собирают какие-то медали, но как топ-тренер состоялась она на Олимпиаде в Сочи.

Всего лишь четыре года назад. И время для набивания шишек у нее еще есть. У Тутберидзе действительно есть право на ошибки. И есть возможности. По крайней мере, их четыре — Саша, Алена, Настя и Аня.

Я ни разу не был на внутренних тренировках группы Тутберидзе, но общался со всеми 13-14-летними лидерами "Хрустального". И я не понимаю, в чем непреодолимость возможного ценза для Александры Трусовой, Алёны Косторной, Анастасии Таракановой и Анны Щербаковой.

Каждая из этих спортсменок уникальна, и их способность выполнять сложнейшие технические элементы лучше других — далеко не первостепенная вещь. Тутберидзе и сама как-то призналась, когда впервые на YouTube были выложены четверные Трусовой и Щербаковой: "Мы это сделали, чтобы им просто было приятно".

Конечно, тренер сказала это в контексте еще недоделанной работы, когда прыжки девчонок были такими же сырыми и неподготовленными, как сегодняшнее предложение о цензе.

"Говорить о прыжках, не сделанных на официальных соревнованиях, нет смысла", — сказала тренер за полгода до исторического сальхова Трусовой с чистым выездом.

Но даже когда сальхов состоялся, он не стал главной ценностью Трусовой. Текущая сила 13-летней юниорки — да, она в её прыжках. Саша и сама в этом уверена.

— В чём ты сильнее остальных? — спросил я ее в Нагое после победы в Финале юниорского Гран-при.

— В том, что я пробую прыгать четверные.

Но перспектива Трусовой совершенно не в четверных, а в мощном природном катании с очень крепкой психологией. Ей придется только совершенствовать технику по мере всплесков развития. Это тяжело. "Это очень тяжело", — поправил меня Евгений Плющенко. Но это обычное дело для любой спортсменки.

Первый московский тренер Трусовой Александр Волков тоже отмечает: "Сашка — спортсменка. По ней видно сразу, что она хочет соревноваться и схватывает всё на лету". Трусова — явный лидер среди тысячи своих ровесниц, и концепция этой фигуристки не в легкости и легкомысленности, а в профессиональном стержне. Она умеет то, чего не умеют другие. И у нее есть данные, чтобы уметь это в будущем.

Она, кстати, с удовольствием бы выступила на минувшем чемпионате России, где бронзу взяла 14-летняя Косторная. Но, видимо, негласный ценз сработал в отечественной федерации фигурного катания, иначе было бы не совсем удобно видеть в верхней части протокола юных фигуристок без права отбора на чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Ценность Щербаковой совсем не в четырехоборотном лутце. Она и без него способна стать одной из самых компонентных фигуристок. Достаточно посмотреть на Анну в зале во время занятий с хореографом Алексеем Железняковым. На YouTube есть несколько роликов. Ее танцевальный дар может только еще больше раскрыться с наступлением того самого 17-летия.

И уж, конечно, тройной аксель Косторной на тренировке — это не то, за что спортсменку уже любит масса поклонников из разных уголков планеты, а вскоре, вполне возможно, полюбит и весь этот безумный, безумный мир. Алёна — человек юный, но очень умный. Она никогда не говорит попусту. У нее нет заученных фраз. Порой она укладывает предложения в три емких слова.

Коньком она рисует так же — без лишнего скрипа. Ее рост — 146 сантиметров, но если отойти от борта на трибуну, то Косторная начинает выглядеть статно и высоко. А всегда умный сосредоточенный взгляд Алены добавляет глубины. В августе ей будет 15, и ее тоже не должен страшить возрастной ценз.

Тараканова в этой череде имеет, пожалуй, менее прогнозируемые перспективы. Настя скорее напоминает ураган, готовый смести конкурентов прямо здесь и сейчас. Но желаемое, бывает, расходится с действительностью. Говорят, когда она была еще совсем маленькой, то очень болезненно относилась к поражениям. А поражение для Таракановой означало всё, кроме проигрыша Полине Цурской, абсолютного на тот момент лидера мирового юниорского катания.

"Я максималистка, я обычно всегда добиваюсь всего, чего хочу. Понимаю, что я все могу, могу сделать все элементы, и если я кому-то проигрываю, то всегда прихожу к выводу, что ошибка во мне. Всегда в таких случаях думаю, что я где-то ленилась, а надо было пахать, не давать себе поблажек. И тогда я терзаю саму себя", — Тараканова и говорит вихрем.

Все эти девчонки очень разные, но все они обладают такими индивидуальными особенностями, которые не позволяют думать о них как о юниорках, способных срубить результат только в ближайшие год-два. Конвейер? Нет, ручная работа. Их настрой в самом начале карьеры таков, что возрастное ограничение — не тот барьер, который отдалит их от реальных сражений.

А ценность Алины Загитовой? Неужели эта ценность только в набившем оскомину каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, который в следующем сезоне окажется на потоке, и только хромые и ленивые будут его игнорировать? И не в заполнении прыжками второй половины программы за 10-процентную надбавку, что так хорошо использовала Тутберидзе, кроется удача олимпийской чемпионки. "Она красотка!" — просто, но ёмко как-то сказала о Загитовой мудрый тренер Инна Гончаренко.

Олимпийский "Дон Кихот" Загитовой захватывал не только качеством прыжковой работы в финале программы. И не только красной балетной пачкой, в которой 15-летняя чемпионка часто спешила и, не всегда дотягивая руки, порой бежала за музыкой с мыслью "только бы поспеть". Но она была прежде всего красоткой — где-то наивной, совершенно не наглой, со слезинкой только по важному поводу. И она на самом деле только начала себя реализовывать.

Загитова бы не выиграла в Пхенчхане, если бы штаб Тутберидзе не победил конкурентов тактически. Речь всё о том же каскаде, прыжках во второй половине, но представьте, что лутц — риттбергер выучили все, а надбавку за прыжки отменили, хореографу Даниилу Глейхенгаузу хватило бы одной бессонной ночи, чтобы переформатировать творение Людвига Минкуса или вовсе заменить его на что-то другое.

Вы им срежете возраст, а они просто подрежут пачку. И победят. "Если вы заметили, мы чуть поменяли платье. Оно стало короче", — улыбалась Загитова в Нагое, а на следующий день выиграла Финал Гран-при. Она при любых правилах все равно была бы одной из лучших в мире.

Все хотят красивого и женского. И при этом хотят прикрыть форточку, чтобы не простудить детей. "Мысль о повышении ценза здравая", — говорят один за другим российские тренеры. Сырая? Неподготовленная? С непонятной цифрой? Да без разницы. Уважаемые люди разных поколений вроде Алексея Мишина, Евгения Плющенко, Анны Погорилой вдумчиво кивают, на ходу подбирая аргументы "за".

Тутберидзе по этому поводу не высказывалась. Но я не удивлюсь, если самой Этери Георгиевне на эти реформаторские затеи ISU по барабану. Умение чувствовать правило куда важнее, чем тупое ему следование. Для нее переход на новую систему соревнований может быть не сложнее, чем для Хосепа Гвардиолы переезд из "Барселоны" в "Баварию". Условия новые, мастерство прежнее. Исполнители классные. Все-таки разные это профессии — тренер и цирюльник из ISU.