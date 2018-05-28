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Загитова передарила квартиру
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Глава Удмуртии подарил Алине Загитовой 4-комнатную квартиру в Ижевске 

ТАСС 6 часов назад
Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, уроженке Ижевска, ключи от четырехкомнатной квартиры. Свой подарок он вручил спортсменке в присутствии ее родителей в своей резиденции, сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на встрече.
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"Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи", — сказал он.
В ответ Загитова попросила у Бречалова отдать квартиру семье.
"С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", — сказала она.
В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили ТАСС, что глава республики передал 16-летней спортсменке ключи с сертификатом на готовую 4-комнатную квартиру в Ижевске.
Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.
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