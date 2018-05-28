Загитова передарила квартиру

Глава Удмуртии подарил Алине Загитовой 4-комнатную квартиру в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, уроженке Ижевска, ключи от четырехкомнатной квартиры. Свой подарок он вручил спортсменке в присутствии ее родителей в своей резиденции, сообщает корреспондент ТАСС , присутствовавший на встрече.

"Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи", — сказал он.

В ответ Загитова попросила у Бречалова отдать квартиру семье.

"С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", — сказала она.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили ТАСС, что глава республики передал 16-летней спортсменке ключи с сертификатом на готовую 4-комнатную квартиру в Ижевске.

Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.