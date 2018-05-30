Ещё
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Радионова показала откровенный купальник 

Газета.Ru 5 часов назад
Российская фигуристка Елена Радионова поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, сообщает "Советский спорт".
На снимке, выложенном в инстаграме, спортсменка отдыхает на скалистом берегу курорта Лимасол.
instagram
Радионова является чемпионкой России 2015 года, серебряным призером Чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, а также двукратным серебряным призером командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
Ранее участницы летних Олимпийских игр 2016 года бразильские спортсменки-близнецы Беатрис и Бранка Ферес, выступающие в синхронном плавании, поделились с подписчиками фотографией на одном из бразильских пляжных курортов.
Газета.Ru: последние новости
Глава Удмуртии подарил Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске Фигуристка Загитова получила в подарок щенка акита-ину Фигуристке Загитовой отправили щенка из Японии
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-201842
Лондон озвучил требования Абрамовичу97
Овечкину пожелали смерти4
Самедов отказался цепляться за футбол2
Голкипера «Ливерпуля» захотели послать подальше1
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение