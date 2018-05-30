Фигуристка Радионова показала откровенный купальник

На снимке, выложенном в инстаграме, спортсменка отдыхает на скалистом берегу курорта Лимасол.

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Радионова является чемпионкой России 2015 года, серебряным призером Чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, а также двукратным серебряным призером командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.

Ранее участницы летних Олимпийских игр 2016 года бразильские спортсменки-близнецы Беатрис и Бранка Ферес, выступающие в синхронном плавании, поделились с подписчиками фотографией на одном из бразильских пляжных курортов.