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Медведева рассказала об отъезде в Канаду
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Медведева рассказала об отъезде в Канаду 

Рамблер 21 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отъезде в Канаду.
«Мне не хочется стоять на месте. Я хочу идти вперёд. Смена тренера — это шаг, который я сделала для того, чтобы продолжать выступать в соревнованиях и представлять Россию», — цитирует спортсменку «Чемпионат.com».
Медведева пояснила, что ее дом — там, где находятся ее близкие.
Фигуристка призналась, что пока плохо знает Торонто.
«Надеюсь, что у меня там будет всё, чтобы можно было сосредоточиться на катании», — заключила она.
Ранее Медведева призналась, что решение о переезде было самым трудным выбором в ее жизни.
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