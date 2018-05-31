Медведева рассказала об отъезде в Канаду

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отъезде в Канаду.

«Мне не хочется стоять на месте. Я хочу идти вперёд. Смена тренера — это шаг, который я сделала для того, чтобы продолжать выступать в соревнованиях и представлять Россию», — цитирует спортсменку «Чемпионат.com».

Медведева пояснила, что ее дом — там, где находятся ее близкие.

Фигуристка призналась, что пока плохо знает Торонто.

«Надеюсь, что у меня там будет всё, чтобы можно было сосредоточиться на катании», — заключила она.

Ранее Медведева призналась, что решение о переезде было самым трудным выбором в ее жизни.