Российскому чемпионку не пустили на Украину из-за Крыма

Олимпийскую чемпионку фигуристку Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что не была допущена в четверг вечером на территорию Украины из-за того, что она ранее посещала детский лагерь "Артек" в Крыму.

Боброва направлялась в Киев вместе с мужем, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров-2012 в парном фигурном катании Андреем Депутатом, к живущим там его родителям, чтобы отпраздновать юбилей своей свекрови.

"Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу — у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения", — написала Боброва.

Фигуристка также сообщила, что не сможет посещать Украину еще как минимум три года.

Андрей Депутат родился в Киеве и до 2010 года представлял Украину, а затем переехал в Москву и стал выступать за Россию.