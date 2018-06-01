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Российскому чемпионку не пустили на Украину из-за Крыма
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Олимпийскую чемпионку фигуристку Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма 

Р-Спорт 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что не была допущена в четверг вечером на территорию Украины из-за того, что она ранее посещала детский лагерь "Артек" в Крыму.
Боброва направлялась в Киев вместе с мужем, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров-2012 в парном фигурном катании Андреем Депутатом, к живущим там его родителям, чтобы отпраздновать юбилей своей свекрови.
"Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу — у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения", — написала Боброва.
Фигуристка также сообщила, что не сможет посещать Украину еще как минимум три года.
Андрей Депутат родился в Киеве и до 2010 года представлял Украину, а затем переехал в Москву и стал выступать за Россию.
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