Определилась судьба Медведевой в составе сборной РФ

Определилась судьба Медведевой в составе сборной России

Определен состав российской сборной по фигурному катанию на сезон 2018-2019, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхенчхане. Первое место на ОИ-2018 и ЧЕ в женском одиночном катании она уступила младшей соотечественнице — Алине Загитовой.

Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду в группу Брайана Орсера . Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.

Фигуристка также надеялась на то, что ее переход к канадскому тренеру и переезд в Торонто поможет сконцентрироваться на тренировках и продолжить соревнования в составе российской сборной.