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Определилась судьба Медведевой в составе сборной РФ
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Определилась судьба Медведевой в составе сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: AP Photo
Определен состав российской сборной по фигурному катанию на сезон 2018-2019, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Состав сборной опубликован на сайте ФФККР. В национальную команду из одиночников вошли Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Александр Самарин.
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Напомним, по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхенчхане. Первое место на ОИ-2018 и ЧЕ в женском одиночном катании она уступила младшей соотечественнице — Алине Загитовой.
Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду в группу Брайана Орсера. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.
Фигуристка также надеялась на то, что ее переход к канадскому тренеру и переезд в Торонто поможет сконцентрироваться на тренировках и продолжить соревнования в составе российской сборной.
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