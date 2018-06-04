Медведева рассказала о косяке 

Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.

Подсказка: (это романтический образ и спортивные проишествия последнего времени тут не при чём) pic.twitter.com/ZjX5F9MKen— Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 3 июня 2018 г.