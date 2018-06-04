Медведева рассказала о косяке 

Российская фигуристка Евгения Медведева раскритиковала свое показательное выступление на ледовом шоу в Японии.
По словам спортсменки, она самостоятельно продумывала образ, костюм и программу, но «никто ничего не понял».
«Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше. Подсказка: (это романтический образ и спортивные проиcшествия последнего времени тут ни при чём)», — написала Медведева в Twitter.
Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.
Подсказка: (это романтический образ и спортивные проишествия последнего времени тут не при чём) pic.twitter.com/ZjX5F9MKen— Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 3 июня 2018 г.
После завершения спортивного сезона 2017/2018 Евгения Медведева объявила о завершении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и переезде в Торонто для тренировок под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.