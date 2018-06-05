Ещё
«Важно простое наличие мозгов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Важно простое наличие мозгов» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что помогло ей достичь высот в спорте, передает ELLE.
"Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть.
У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой. Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов", — сказала спортсменка.
18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018.
Ранее Медведева пожаловалась на то, что никто не понял ее авторскую программу.
Газета.Ru: последние новости
Медведева пожаловалась на то, что никто не понял ее авторскую программу Гимнастка Мустафина поддержала Загитову из-за возрастного ценза в спорте ФФКР определилась с заявкой сборной России на следующий сезон
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных101
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»63
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»30
Медведева рассказала о косяке17
Абрамович наказал Британию620
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение