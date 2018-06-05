«Важно простое наличие мозгов»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что помогло ей достичь высот в спорте, передает ELLE

"Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть.

У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой. Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов", — сказала спортсменка.

18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018.

Ранее Медведева пожаловалась на то, что никто не понял ее авторскую программу.