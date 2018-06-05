Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе

Сотрудничество между Турсынбаевой и Тутберидзе рассчитано до Олимпиады 2022 года.

18-летняя фигуристка уже присоединилась к группе Тутберидзе на сборах в Новогорске.

Турсынбаева работала с Тутберидзе в 2012-2013 годах, а затем ее тренером стал Брайан Орсер. Напомним, в конце минувшего спортивного сезона российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и присоединилась к группе Орсера.

До 2013 года Элизабет Турсынбаева выступала за Россию.