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Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе
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Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева перешла от канадского тренера Брайана Орсера к российскому специалисту Этери Тутберидзе, сообщает «Чемпионат.com».
Сотрудничество между Турсынбаевой и Тутберидзе рассчитано до Олимпиады 2022 года.
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18-летняя фигуристка уже присоединилась к группе Тутберидзе на сборах в Новогорске.
Турсынбаева работала с Тутберидзе в 2012-2013 годах, а затем ее тренером стал Брайан Орсер. Напомним, в конце минувшего спортивного сезона российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и присоединилась к группе Орсера.
До 2013 года Элизабет Турсынбаева выступала за Россию.
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