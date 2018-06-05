Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе 

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева перешла от канадского тренера Брайана Орсера к российскому специалисту Этери Тутберидзе, сообщает «Чемпионат.com».
Сотрудничество между Турсынбаевой и Тутберидзе рассчитано до Олимпиады 2022 года.
18-летняя фигуристка уже присоединилась к группе Тутберидзе на сборах в Новогорске.
Турсынбаева работала с Тутберидзе в 2012-2013 годах, а затем ее тренером стал Брайан Орсер. Напомним, в конце минувшего спортивного сезона российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и присоединилась к группе Орсера.
До 2013 года Элизабет Турсынбаева выступала за Россию.