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Победа Загитовой изменила правила в фигурном катании
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Победа Загитовой изменила правила в фигурном катании 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ. Об этом сообщается на сайте организации.
На конгрессе ISU представители японской делегации предложили отмечать повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной. По мнению авторов предложения, при таком количестве прыжков с бонусом программы будут более сбалансированными. Конгресс ISU утвердил изменения.
Первый тренер олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала решение ISU в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс», — высказала мнение Антипина.
Загитова известна переносом прыжковых элементов во вторую часть программ. Россиянка исполняет самый сложный каскад в женском фигурном катании — тройной лутц-тройной риттбергер во второй половине прокатов. Это позволяло спортсменке получать бонусные баллы за свои выступления.
Новые правила начнут действовать на всех соревнованиях со следующего сезона.
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