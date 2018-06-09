Новые правила ударят по Загитовой

Конгресс Международного союза конькобежцев принял ряд новых изменений в правилах фигурного катания. Теперь нет смысла исполнять все прыжки в конце выступления, делать сложные элементы стало рискованнее, а вопрос о возрастном цензе пока отложен. «Газета.Ru» рассказывает о всех нововведениях.

Прыгать в конце теперь бессмысленно

Одним из главных козырей Алины Загитовой были прыжки во второй части выступлений. Оставляя все самые сложные элементы «на потом», спортсмен умножает свои баллы на 1,1. Российская олимпийская чемпионка в своей победной произвольной программе на Олимпиаде-2018 заработала максимальное количество повышенных очков, исполнив все семь прыжков в конце.

Сейчас максимальное количество элементов, за которые спортсмен может получить надбавку, снижено в короткой программе до одного, в произвольной — до трех.

Если бы медали Игр в Пхенчхане разыгрывались по новой системе, чемпионкой стала бы не Алина, а Евгения Медведева.

Специалисты отмечают, что способность прыгать в конце — это особенность молодого организма. Данным решением Международный союз конькобежцев (ISU) дает больше шансов старшим спортсменкам.

Теперь российскому специалисту Этери Тутберидзе придется менять программу Загитовой, чтобы спортсменка оставалась конкурентоспособной.

Четверные должны быть разными

Еще одно важное решение ISU — теперь в произвольной программе спортсмен может прыгать один из видов четверных дважды, остальные — только однажды.

Как отмечают в международной организации, такое нововведение придаст программам больше разнообразия и даст больше шансов фигуристам, владеющим всеми четверными прыжками.

«Если спортсмен типа Хавьера Фернандеса может прыгать четверные сальхов и тулуп, то он по предыдущим правилам стал бы делать два четверных сальхова и два тулупа, то есть уже четыре прыжка из семи возможных.

При новом правиле он не сможет один из них повторить, и ему придется включать какой-то другой прыжок. То есть теперь какое-то разнообразие вынужденно будет добавляться», — цитируют «РИА Новости» вице-президента ISU Александра Лакерника.

Возрастная планка пока не повышена

Широко обсуждавшийся вопрос о поднятии возраста допуска юниоров к взрослым соревнований даже не поднимался.

Экстренное предложение об увеличении с сезона-2020/21 порога с 15 до 17 лет внесли Нидерланды.

Однако сделано оно было в срочном порядке и для включения в повестку дня с этим должны были согласиться 4/5 делегатов конгресса. За включение в повестку проголосовали 63 участника, против — 39, воздержались 15, чего оказалось недостаточно.

«Конгресс — это большая организация, и раз она не сочла нужным рассматривать это предложение, значит, оно для большинства просто не готово для рассмотрения. Но вопрос правильный, его нужно обсуждать»,

Однако очевидно, что правило не было принято исключительно из-за спешки. Наверняка, на следующем конгрессе вопрос будет поднят уже не в срочном порядке. И высока вероятность, что новый возрастной ценз все же будет принят.

Падать стало больнее

Поощрять и штрафовать за прыжки стало проще. Была изменена GOE (Grade of Execution — «шкала уровня исполнения» — «Газета.Ru»). Раньше она была от »-3» до »+3», теперь — от »-5» до »+5». Кроме того, немного понижена базовая стоимость четверных прыжков.

«После изменения правил надо подумать, идти ли на четверной, ведь можно получить минусы, но если спортсмен делает прыжок, он получает очень много.

Мы уже достигли такой сумасшедшей сложности, что не надо поощрять просто попытки — надо поощрять хорошее исполнение.

Наверное, сейчас настало время подумать о качестве», — сказал Лакерник.

Однако, как отмечает знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова , данное решение даст больше возможностей судьям принимать несправедливые решения.

У судей теперь появилось еще больше возможностей быть несправедливыми. Я не поддерживаю направление о стоимости четвертых прыжков. Это прогресс, а его остановить невозможно, если мы говорим о настоящем мужском одиночном катании».

Меньше времени на льду

Длительность произвольных программы у мужчин в одиночном катании и спортивных пар сокращена на 30 секунд и теперь составляет четыре минуты. На следующих соренованиях одиночники смогут исполнить не восемь прыжков, а семь.

«У многих сложилось мнение, что на последние 30 секунд своих программ у мужчин просто не остается сил из-за очень большой сложности».

Также изменениями подверглись и названия. Так, короткий танец будет именоваться ритм-танцем (Rhythm Dance).

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