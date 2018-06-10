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Загитовой и Тутберидзе придется пересмотреть программу
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Новые правила фигурного катания посчитали направленными против Загитовой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал изменения в правилах начисления дополнительных коэффициентов за прыжки во второй части программы. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».
«Те тренеры, которые работают с одиночниками — конечно, для них подготовка изменится. Особенно это касается группы Этери Тутберидзе — у них была сделана ставка на прыжки во второй половине. Теперь придется пересмотреть и хореографическую работу», — заявил Траньков.
По мнению олимпийского чемпиона, именно российские фигуристки славились исполнением прыжков во второй половине программы.
«Я думаю, что прецедент был создан на Играх, потому что именно Алина Загитова, олимпийская чемпионка, выполняла все прыжковые элементы во второй половине программы, набирала большие бонусы и за счет этого выигрывала», — добавил он.
6 июня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине программы. Новые правила начнут действовать на всех соревнованиях со следующего сезона.
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