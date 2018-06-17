Медведева приехала к новому тренеру

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером.
Американский фигурист Джейсон Браун сообщил об этом в своём Twitter.
Toronto has been great so far, but it just got a lot better! ❤️ Welcome to 🇨🇦 @JannyMedvedeva! めどちゃん、ようこそ！私たちはトロントにいます！✨🇺🇸🇷🇺🇨🇦✨ pic.twitter.com/a6y2EZVZth— Jason Brown (@jasonbskates) 16 июня 2018 г.
«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал ещё лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.
По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.
Ранее Евгения Медведева поделилась впечатлениями от работы на телевизионном проекте «Ледниковый период. Дети».