Медведевой предрекли переход под чужой флаг

Автор материала отметил, что Медведева «официально» переехала из России в Канаду, и в Торонто ее встретил еще один подопечный тренера Брайана Орсера , американский фигурист Джейсон Браун

«Торонто до сих пор был замечательным… Но только что он стал даже лучше. Добро пожаловать в Канаду», — так спортсмен подписал совместное фото

Говоров предположил, что для российской фигуристки в Канаде создадут «комфорт, от которого будет тяжело убежать». Из-за этого, по его мнению, появился шанс, что на следующей Олимпиаде Медведева будет представлять не Россию. По правилу карантина, должно пройти два года с момента последнего выступления, прежде чем фигурист сможет представлять другую страну на соревнованиях. Для выступления на ОИ под флагом новой страны требуется промежуток в три года.

Медведева выступала на ОИ-2018 в составе российской сборной. Автор «Чемпионата» отметил, что она сможет представлять Канаду уже на чемпионате мира в марте 2020 года. Также у нее есть возможность выступить под новым флагом на Олимпиаде-2022.

Медведева, ставшая серебряным призером ОИ-2018, после Игр прекратила работать с тренером Этери Тутберидзе . Еще одна воспитанница Тутберидзе — Алина Загитова — стала олимпийской чемпионкой в 2018 году. Тренер заявил, что вырастила из Медведевой «морального лидера, поэтому для нее второго места нет».

Новый наставник спортсменки, канадец Брайан Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Сама спортсменка рассказала, что будет жить и работать в Канаде, но выступать продолжит за Россию.