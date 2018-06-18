«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»

Российский фигурист Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром оказались в эпицентре землетрясения на японском острове Хонсю в префектуре Осака, произошедшего в понедельник. Плющенко находился неподалеку от столицы префектуры — города Осака, он с сыном участвовал в ледовом шоу Fantasy on Ice. Рудковская рассказала, что с ее семьей все хорошо, но они пережили сильный шок.

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром оказались в эпицентре землетрясения магнитудой 6,1 на японском острове Хонсю в префектуре Осака, произошедшего в понедельник 18 июня.

Плющенко находился неподалеку от столицы префектуры — города Осака, он с сыном участвовал в ледовом шоу Fantasy on Ice. Рудковская рассказала, что с ее семьей все хорошо, но они пережили сильный шок, передает портал Super.

«Это было в 8 утра, мы все спали. Зашатались стены отеля и зазвучали сирена. Мы выбежали из отеля, в чем были, на улицу. Нас вернули, лифты перестали работать. Мы все очень испугались, маленький Саша ничего не понял. Мы сейчас должны были ехать в Осаку на ледовое шоу, но ничего не ходит. Нас попросили зарядить все телефоны, потому что могут быть повторные толчки. Сейчас идем по улице с Женей и сыном, ищем какое-то место, где можно перекусить, на улицах никого нет. Нам сказали, что такого сильного землетрясения в Кобу, где сейчас мы находимся, еще не было», — поделилась музыкальный продюсер.

Она добавила, что в Кобу также находилась российская фигуристка Евгения Медведева , но накануне бедствия она улетела в Торонто.

«Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов, счастливы что все обошлось, цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что… 19-00, на улице никого.. ((спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку», — написала в инстаграме Рудковская.

Число пострадавших при сильном землетрясении в японской префектуре Осака составляет около 360 человек. Россиян среди них нет, сообщает Ростуризм . Официально подтверждена гибель трех человек, в том числе 9-летней девочки.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров под землей. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, передает РИА «Новости»

В результате катастрофы более 100 тысяч семей в Японии остались без газа, в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Но если поставки электроэнергии, по оценкам местных специалистов, удастся наладить в течение нескольких часов или в пределах суток, то газоснабжение требует внимательной проверки всех труб во избежание утечек — его восстановление займет около десяти дней.

Толчки привели к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Часть линий метрополитена и городских железных дорог начала открываться лишь спустя 12 часов после подземных толчков. На время были запрещены вылет и посадка самолетов в международном аэропорту Кансай в Осаке. В префектуре организован 391 пункт временного размещения.

Японский производитель электроники компания Panasonic объявила о приостановке работы своих заводов в городах Такацуки и Кадома в префектуре Осака. Отмечается, что сообщения о поврежденных домах касаются в основном старых ветхих построек. Ни одно современное здание, как сообщается, от подземного толчка не пострадало, передает ТАСС

В национальном метеорологическом управлении Японии предупредили жителей префектуры, что подземные толчки могут повториться.

Специалисты геофизической службы Российской академии наук заявили, что угрозы цунами в Приморском крае после землетрясения, произошедшего утром в понедельник в Японии, нет, передает ФАН. Днем ранее — в воскресенье, 17 июня — землетрясение магнитудой около 5 произошло также в японской префектуре Гумма, передает НСН.

Власти префектуры Осака также призвали население спокойно и здраво оценить распространяющиеся в соцсетях сообщения о последствиях катастрофы, поскольку многие из них этих фотографий могут оказаться монтажом. Этот посыл касается, например, фотографии зебры с подписью, что она сбежала из зоопарка из-за землетрясения, или изображения огромной трещины на куполе стадиона.

Кроме того, в японских соцсетях распространяются посты о том, что, что иностранцы, непривыкшие к землетрясениям, могут заняться мародерством или воровством. Такие заявления тоже вызвали категорическое неприятие властями страны.