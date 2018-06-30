Битва Загитовой и Медведевой переносится. Это заговор?

Новая битва Загитовой и Медведевой откладывается. Это заговор?

Лидеры сборной России и главные соперницы мирового фигурного катания не встретятся друг с другом на льду как минимум до декабря.

И если уже первые старты сезона 2018/19 позволят давать осторожные ответы на первые два вопроса, то третий повиснет в воздухе как минимум до декабря. Дело в том, что Алину Загитову и Евгению Медведеву развели по разным этапам Гран-при, и друг с другом на льду они смогут встретиться только в финальном турнире, если смогут до него благополучно добраться.

Но зачем это было сделано? И не скрывается ли за всем этим какой-то заговор?

Битва Медведевой и Загитовой — на десерт

Согласно действующим правилам ISU, каждая спортсменка может принять участие не более чем в двух этапах Гран-при и финальном турнире, если пройдёт туда по спортивным результатам. С учётом того, что этапов всего шесть, а девушек в обойме российской сборной куда больше, тренерский совет каждый год получает одну и ту же непростую задачу: как распределить всех спортсменок по этапам, чтобы дать всем шанс проявить себя и никого не обидеть.

Главных звёзд сборной России в сезоне 2018/19 распределили следующим образом: Алина Загитова будет радовать своими выступлениями зрителей в Финляндии и России, а Евгения Медведева начнёт сезон прокатами в Канаде и Франции. Если всё пойдёт по плану и девушки покажут привычно высокий уровень катания, то они впервые в новом соревновательном году встретятся в Финале серии Гран-при, который пройдёт в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Выходит, спортсменок развели, чтобы не накалять обстановку?

Разумеется, спортивные отношения Загитовой и Медведевой далеки от идеальных: каждая спортсменка хочет выиграть. Евгения показала это не столько словами, сколько поступками: потерпев главное поражение в своей жизни, она решила круто изменить обстановку, чтобы через четыре года постараться взять реванш. И сейчас Загитова и Медведева — это, с одной стороны, члены единой сборной команды, с другой — непримиримые соперницы, между которыми в начале 2018 года золотой стеной встала Олимпиада в Пхёнчхане.

Разумеется, очередную битву Загитовой и Медведевой будет ждать не только вся Россия, но и весь мир. Однако не стоит дарить её зрителям просто так, по желанию тренерского совета. Медведева против Загитовой — это сливочный десерт мирового фигурного катания. И довольно странно смешивать эти сливки с аперитивом, поданным для того, чтобы лишь вызвать аппетит.

Как же без Медведевой в Москве?

Тот факт, что Медведева не выступит в Москве, на первый взгляд может говорить о том, что номером один в сборной однозначно видят Загитову. Но только на первый взгляд. Ведь ставить девушек вместе на один этап смысла нет — на протяжении последних лет российский тренерский совет всегда разводит лидеров по разным этапам, чтобы не мешать им бороться за победу, не нервировать лишний раз конкуренцией, и позволить в конце концов побольше заработать. Ведь за первое место на этапе Гран-при кроме медали дают 18 тысяч долларов.

Вот и приходится выбирать. Аналогичные вопросы вызвало бы отсутствие на российском этапе Загитовой. Как же так — не дать олимпийской чемпионке шанс выступить дома?

Впрочем, московский этап Гран-при не всегда отдавался на откуп звёздам. Та же Медведева в сезоне 2016/17, будучи уже чемпионкой мира, не появилась в Москве, а выступала в Канаде и Франции. Два года спустя она вояж по этому маршруту повторит, и хочется верить, что с тем же успехом — два года назад Евгения выиграла и оба этапа Гран-при, и финал.

Кстати, интересно, будут ли канадские трибуны теперь выказывать особые симпатии Медведевой, которая живёт и тренируется у Брайана Орсера в стране кленового листа?

В Финале Гран-при её ждать будут точно, равно как и Загитову. Кому же не хочется увидеть очередную серию противостояния двух лучших фигуристок современности?