Владимир Путин подписал указ о награждении тренеров «Самбо-70» 

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденами и медалями 14 российских тренеров и фунцкионеров за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане-2018. Об этом сообщается на сайте центра спорта и образования «Самбо-70».
Президент отметил работу тренеров отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». За успехи Алины Загитовой и Евгении Медведевой, завоевавших золото и серебро в индивидуальных соревнованиях и серебро в командном турнире, Этери Тутберидзе награждена орденом Почета, Сергей Дудаков орденом Дружбы, а Даниил Глейхенгауз медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Поздравляем!