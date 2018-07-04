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Владимир Путин подписал указ о награждении тренеров «Самбо-70»
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Владимир Путин подписал указ о награждении тренеров «Самбо-70» 

Ясенево 21 час назад
Фото: Ясенево
Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденами и медалями 14 российских тренеров и фунцкионеров за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане-2018. Об этом сообщается на сайте центра спорта и образования «Самбо-70».
Президент отметил работу тренеров отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». За успехи Алины Загитовой и Евгении Медведевой, завоевавших золото и серебро в индивидуальных соревнованиях и серебро в командном турнире, Этери Тутберидзе награждена орденом Почета, Сергей Дудаков орденом Дружбы, а Даниил Глейхенгауз медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Поздравляем!
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