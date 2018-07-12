От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка 

Российская фигуристка Анастасия Тараканова покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает ТАСС, спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.
По словам спортсмена, Тараканова тренируется с ним уже несколько дней. Сейчас в академии занимаются восстановлением фигуристки, затем она отправится на сборы в Болгарию.
С 12 июня Плющенко с хореографами будет заниматься постановкой ее программ.
Тараканова завоевала «бронзу» финала юниорской серии Гран-При в сезоне-2017/18.
Ранее работу с Тутберидзе прекратила Евгения Медведева, ставшая серебряным призером ОИ-2018. Новым наставником спортсменки стал канадец Брайан Орсер.
Затем от Тутберидзе ушла Полина Цурская, в сезоне-2015/16 выигравшая два этапа и финал юниорского Гран-при, а также Юношеские Олимпийские игры. Цурская перешла в группу тренера Елены Буяновой.