От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка

По словам спортсмена, Тараканова тренируется с ним уже несколько дней. Сейчас в академии занимаются восстановлением фигуристки, затем она отправится на сборы в Болгарию.

С 12 июня Плющенко с хореографами будет заниматься постановкой ее программ.

Тараканова завоевала «бронзу» финала юниорской серии Гран-При в сезоне-2017/18.