Плющенко отменил шоу из-за серьезной травмы 

Бывший российский фигурист, ныне тренер Евгений Плющенко отменил ряд запланированных выступлений в рамках программы "Принц на льду" из-за травмы, сообщает "Советский спорт".
"Сейчас я не могу кататься из-за проблем с шеей. Не могу поворачивать шею. Я готовился к выступлениям, тренировал непростые прыжки. Но я получил травму. Надеюсь скоро вернуться.
Я буду здоровым, сильным, и никогда не сдамся. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, чтобы быстрее восстановиться. И я прошу прощения, что не смогу выступать. Я знаю, что вы готовились к встрече со мной. Я очень огорчен. Спасибо за понимание", — сказал Плющенко в своем видеообращении.
Ранее Плющенко заявил, что Анастасия Тараканова перешла в его академию из группы Этери Тутберидзе.