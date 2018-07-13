Медведева впервые рассказала о переезде

«В Канаде мне спокойнее»: Медведева рассказала о переезде

Российская фигуристка Евгения Медведева дала первое большое интервью после переезда в Канаду. Среди прочего спортсменка рассказала, что в Северной Америке ей спокойнее тренироваться, а также призналась, что у нее почти нет друзей, говорящих по-русски.

Российская фигуристка Евгения Медведева, с недавнего времени тренирующаяся в Канаде под руководством местного тренера Брайана Орсера , дала первое настоящее интервью после переезда в Северную Америку. Исходя из сказанного 18-летней спортсменкой, очевидно — в стране кленов и большого хоккея девушке очень нравится.

По признанию Медведевой, ей непривычно, что в Канаде люди на улицах почти всегда улыбаются — но, как отметила сама двукратная олимпийская призерка, смена обстановки должна позитивно сказаться на ее тренировочном процессе.

«Для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то у тебя обязательно спросят: «Как дела? Как твой день?». Это очень необычно, но я думаю, что это даже лучше для тренировок, здесь мне спокойнее», — заявила Медведева в интервью YouTube-каналу производителя коньков.

Она также рассказала о различиях между тренировками в России и Канаде.

«Здесь все обстоит по-другому, нежели в России. На тренировки, например, у нас уходит меньше времени, но сами тренировки происходят чаще. В России у меня было две полуторачасовые тренировки в день, а здесь они короче по времени, их больше, но это даже сложнее», — поведала Евгения.

Медведева при этом призналась, что еще толком не успела погулять по Торонто из-за плотного тренировочного графика.

«Я нахожусь тут всего неделю. И у меня был только один выходной, в который я просто весь день пролежала на кровати. Но в будущем хочу лучше узнать Торонто», — сказала россиянка.

Отвечая на вопрос про кумира в мире фигурного катания, спортсменка отметила, что в данный момент старается равняться на кореянку Ким Ю На, ранее также тренировавшуюся у Орсера. Кроме того, она призналась, что в спорте у нее почти нет друзей, говорящих на русском языке.

«Всегда подчеркивала, что стараюсь учиться абсолютно у всех. Ведь все имеют свои плюсы и минусы. Всегда стараюсь брать все самое лучшее от самых топовых спортсменов. Но сейчас, наверное, пример для меня — Ким Ю На», — поделилась Евгения. — Что касается хороших друзей, то у меня их много. Хотя еще всего год назад я даже подумать не могла, что у меня они будут. Правда, почти все мои хорошие друзья не говорят по-русски».

Рассказывая о своих странных привычках, Евгения выделила необычный ритуал, которого она придерживается перед выступлениями.

«Перед выходом на лед я безостановочно слушаю музыку около двух часов и почти ни с кем не разговариваю, почти не улыбаюсь, не смеюсь — лишь концентрируюсь на разминке и выступлении. При этом иногда я теряю контроль и начинаю петь или танцевать. И все в такие моменты смотрят на меня, будто я сумасшедшая. Но мне без разницы, хоть и выглядит это временами действительно очень странно», — заключила атлетка.

Предыдущим тренером Медведевой была Этери Тутберидзе , ранее работавшая с олимпийской чемпионкой Сочи Юлией Липницкой. Под руководством специалиста Евгения на протяжении почти двух лет не проигрывала в соревнованиях, заставив спортивную общественность говорить о себе как об одной из величайших фигуристок в истории.

Считалось, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане у россиянки не будет конкуренток, однако незадолго до начала Игр обстоятельства изменились — из-за травмы Медведева была вынуждена пропустить несколько стартов, и в этот самый момент начала всходить звезда юной россиянки Алины Загитовой, еще одной подопечной Тутберидзе.

Начав в Южной Корее с серебра в командных соревнованиях (обе девушки выступили выше всяких похвал, однако провал случился у некоторых их соотечественников), соперницы подходили к турниру одиночниц в качестве очевидных претенденток на золото, и эти ожидания подтвердились — именно россиянки в очной борьбе разыграли первое-второе места, оставив всех визави далеко позади.

Несмотря на то что и Медведева, и Загитова блестяще проявили себя в обоих прокатах, чуть лучше судьи оценили выступления Алины, тем самым сделав спортсменку олимпийской чемпионкой.

А уже по окончании сезона Евгения со скандалом рассталась со своим тренером, переехав в Канаду к Орсеру. Выступать она, впрочем, планирует по-прежнему за Россию.