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Алина Кабаева: личная жизнь и карьера
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Алина Кабаева: личная жизнь и карьера 

Клео.Ру 7 часов назад
Фото: Клео.Ру
Алина Кабаева — имя, известное даже тем, кто далек от мира спорта. Ее биография — это иллюстрация того, как талант, терпение и недюжинный труд помогут достичь небывалых высот.
Красавица, самая титулованная художественная гимнастка, заслуженный мастер спорта, успешный политик — все это она. Несмотря на публичность, ее личная жизнь остается покрытой тайной: есть ли у нее муж и дети до сих пор неизвестно.
Раннее детство
Алина Кабаева родилась в спортивной семье в Ташкенте. Ее биография — доказательство того, что любовь к спорту прививают ребенку родители. Мама девочки занималась баскетболом, отец — футболом.
Алина росла в атмосфере, проникнутой любовью к спорту, постоянными тренировками и сборами. Неудивительно, что девочка с ранних лет решила заниматься спортом, хотя родители никак не склоняли ее к этому.
Родители планировали, что она займется фигурным катанием. Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку в Ташкенте попросту не было школ, в которых можно было бы профессионально заниматься фигурным катанием. Тогда решено было отдать девочку на художественную гимнастику. Первыми тренерами юного дарования стали Анелия Малкина и Людмила Никитина.
На фото можно увидеть, что уже в раннем детстве Алина демонстрировала удивительную гибкость, которую имела от природы.
Начало карьеры
Девочка показывала огромные успехи в художественной гимнастике, поэтому родители решили, что способностям девочки требуется дальнейшее развитие. Мама поехала с дочерью в Москву, где Алину приняла под руководство знаменитый тренер художественной гимнастики Ирина Винер, которая увидела в двенадцатилетней девочке будущую чемпионку.
Именно в Москве под руководством тренера сборной России началась настоящая профессиональная спортивная карьера Алины.
Ирина Винер позднее вспоминала, что увидела в девочке задатки, однако, было видно, что с ней необходимо работать и работать. Прежде всего, это касалось веса: тренер настояла, чтобы Алина довольно сильно похудела. Спортсменке пришлось сесть на жесткую диету, и это дало нужные результаты: на фото можно увидеть, какой стройной стала Алина. В таком весе ей стало намного проще тренироваться.
Сама Алина, вспоминая тот период, говорила, что через несколько месяцев ее трудно было узнать, настолько стройной она стала. Она утверждает, что по-настоящему полюбила художественную гимнастику только тогда, когда стала стройной.
Ирина Винер, видя прирожденный талант, удивительную гибкость и работоспособность своей подопечной, стала готовить ее к перспективной карьере будущей чемпионки. Чутье тренера не подвело: талант и тренировки дали результаты, а вскоре Алина начала приносить престижные медали. В 1996 году юная спортсменка вошла в состав сборной России по художественной гимнастике.
Алина — Чемпионка
Алина Кабаева — настоящий феномен художественной гимнастики. Ее профессиональная биография уникальна: она единственная художественная гимнастка, которой удалось четыре раза стать чемпионкой Европы. В 1999 году она стала двукратной чемпионкой мира, и, что самое уникальное — впервые стала абсолютной чемпионкой.
Незабываемыми для Алины стали чемпионаты в Италии, где она стала абсолютной чемпионкой Европы (2000 год), а в 2001 году она стала абсолютной чемпионкой мира.
Достижения Алины очень много значили для ее родителей. Сама спортсменка признается, что ее отец, профессиональный спортсмен, хорошо известный в Ташкенте, был необычайно горд за свою дочь-спортсменку.
Достижения Алины были очень важны и для ее мамы, которая видела, что все усилия, которые они с дочерью приложили, многократно оправдались.
Олимпиада и допинг-скандал
Однако Алина Кабаева в своей карьере испытывала и немалые сложности. Ее профессиональная биография и личная жизнь — это не только победы и высокие достижения, но и поражения.
Первым испытанием в профессиональной карьере Алины Кабаевой стали Олимпийские игры в Сиднее. Все, кто интересовался художественной гимнастикой, безусловной фавориткой считали Кабаеву: именно от нее, многократной чемпионки и лидера сборной России, ждали золотой медали.
Но надеждам не суждено было сбыться: на состязаниях с обручем Алина уронила предмет в результате из-за этого она стала только третьей.
За этим поражением последовало еще одно испытание: Алина Кабаева оказалась втянута в допинг-скандал в 2001 году, когда ее и другую спортсменку российской сборной, Ирину Чащину, обвинили в применении допинга. Спортсменок лишили наград, запретили в 2001 году участвовать в соревнованиях. Дисквалификация длилась только год.
В следующем году гимнасткам было позволено принимать участие в соревнованиях, но только под строжайшим контролем.
Однако на следующих Олимпийских играх, которые прошли в Афинах в 2004 году, Алина Кабаева доказала, что все ее награды были заслужены: спортсменка получила золотую медаль в многоборье. В 2007 году с титулом Олимпийской чемпионки Алина Кабаева завершила профессиональную карьеру, оставшись непобежденной.
Личная жизнь
Алина Кабаева — не только спортсменка, но и безусловная звезда. Ее биография и личная жизнь интересовали публику. Девушка начала карьеру на телевидении: стала вести спортивную программу. Помимо этого начала проявлять политическую активность. Ее фото появлялись на обложках журналов, о ней снимали передачи и документальные фильмы.
Личная жизнь девушки всегда была загадкой. Поклонники и СМИ интересовались, если ли у нее муж и дети. Ходили слухи, что Алина тайно вышла замуж и родила ребенка.
Сама Кабаева отказывалась говорить о своей личности жизни: она считала, что это то, что не стоит выставлять на обозрение, и что это относится только к ее личному пространству, в которое она не хочет пускать чужих людей.
Однако слухи о том, есть ли муж у Кабаевой, продолжались. Более того, СМИ стали тиражировать информацию, что у нее есть дети, которых она родила в Швейцарии.
В 2013 году Алина решила положить конец этим слухам и дала интервью, в котором заявила, что у нее нет детей.
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